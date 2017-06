Innsbruck – Wer sehnt sich nicht zurück und träumt von einem Sommer wie damals, einem Sommer, wie es ihn tatsächlich nur in der Werbung gibt. Trunken von der südländischen Sonne fanden junge Menschen dereinst aber in der Italodicso ein bestimmtes, überwältigendes Lebensgefühl, das sich nur schwer mit der deutschen Sprache fassen lässt – man denke an Wandas „Amore“. Dem schlichten, doch wirkmächtigen Zauber des 80-Jahre-Pop aus dem südlichen Nachbarland scheint man nicht nur hierzulande, sondern auch in Frankreich verfallen zu sein. Das weiß der Indiepop-Hörer nicht zuletzt dank des französischen Möchtegern-Italieners Fabio Viscogliosi, der auf seinem Album „Spazio“ herrlich versponnene, melancholische Pop-Perlen ausbreitete. Leise Melancholie atmet auch „Ti Amo“, das neue Album der abgeklärten französischen Elek­tropopper Phoenix – auch wenn die Wehmut tief unter einer glitzernden, perlenden Synthie-Schicht begraben liegt. Im schönsten Kauderwelsch wird da vom Ende eines heißen Sommers fabuliert, würde das zeitgleiche Ende einer Liebe nicht mit dem Klimawandel umschrieben werden („When you talked me into letting you go/No more coral on the atoll“ aus „J-Boy“), könnte man meinen, Phoenix wäre es ernst mit ihrem Eskapismus-Angebot.

Ernst ist den Franzosen auf jeden Fall die Liebe zur lebensbejahenden, kulturüberschreitenden Kraft des Pop: „Don’t tell me no/I’ll say ti amo till we get along“ heißt es im Titeltrack. Manch einer mag da eine Antwort auf den Bataclan-Terror herauslesen. Ein Bandmitglied soll beim Anschlag ganz in der Nähe gewesen sein. Verständlich, dass Phoenix da lieber von italienischer Eiscreme („Fior Di Latte“) schwärmen. Leider sind aber nicht alle Titel so überzeugend wie „Tuttifrutti“. Für einen Kurztrip nach Lignano reicht es allemal. (sire)