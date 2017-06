Innsbruck, Wien – Nach einer Reihe von „MTV Unplugged“-Konzerten in kleinerem Rahmen zieht es Andreas Gabalier wieder auf die ihm gewohnte große Bühne. Der selbst ernannte, steirische „Volks-Rock‘n‘Roller“ macht im Winter 2018 auf einer Hallentour sechs Mal in Österreich Station, beginnend mit der Innsbrucker Olympiahalle am 29. November, wurde am Dienstag bekanntgegeben. Der Vorverkauf beginnt morgen. (APA)