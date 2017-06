Von Peter Hörhager

Terfens, Rom – Er ist schon ein musikalischer Tausendsassa, der Adi Rinner. Der 79-jährige Terfener, vielfach ausgezeichneter Ehrenkapellmeister des Musikbundes Schwaz, von dem unzählige Kompositionen und Musikarrangements stammen, stand nun schon zum zweiten Mal vor einem Papst. 2008 hatte er für die musikalische Umrahmung einer Papstmesse am Petersplatz durch die Bürgermeistermusikkapelle, der er nach wie vor angehört, den Choral „General Audienz“ komponiert. Die Partitur überreichte er zwei Jahre später im Rahmen einer Privataudienz an Papst Benedikt XVI. persönlich. Der Rom-Auftritt der von Karl Mark gegründeten und geführten Bürgermeister-Musikkapelle im Jahre 2008 war auch von einer speziellen Gesangseinlage gekennzeichnet: Als Benedikt XVI. im Papa­mobil an der Kapelle vorbeifuhr und diese gerade den Bozner Bergsteigermarsch spielte, sang der bayerische Papst, der ja Südtiroler Wurzeln hat, mit den Tirolern mit.

Nun stand Adi Rinner auch vor dessen Nachfolger Franziskus I. Bei einer Audienz am Petersplatz überreichte der Tiroler dem Pontifex Noten samt persönlicher Widmung einer von ihm komponierten „Franziskus Hymne“. Wie das nebenstehende Bild beweist, hat sich Papst Franziskus über diesen musikalischen Gruß aus Tirol sehr gefreut. „Diese Begegnung war ein besonderes Erlebnis – das Charisma, das dieser Papst ausstrahlt, ist unglaublich“, schwärmte Adi Rinner nach seiner Rückkehr.

Der Terfener Musik­besessene machte auch durch spezielle Nachhilfestunden von sich reden: Er leitete mehrmals in der Tiroler Auswandererkolonie Dreizehnlinden in Brasilien für die dortige Blasmusikkapelle Fortbildungskurse. Der (in Wiltener Tracht ausrückende) Klangkörper spielt fast ausschließlich traditionelle alpenländische Musik. Apropos alpenländisch: Adi Rinner hat mit der von ihm gegründeten Blaskapelle Alpenland bereits mehr als ein Dutzend Tonträger bespielt. Auf der letzten CD ebenfalls zu hören: Adi Rinners Sohn Erich, der viele Jahr­e Solotrompeter bei den Münchner Philharmonikern war und derzeit als Dozent für Trompete am Tiroler Landeskonservatorium wirkt.