Innsbruck – Mit einem ambitionierten, abwechslungsreichen Programm startet die Jeunesse Innsbruck in die Saison 2017/2018. Da die Förderung von Nachwuchstalenten ein zentrales Anliegen der Jeunesse ist, wird beim heuer erstmals vergebenen Tiroler Klassik Instrumentalistenpreis auch ein Jeunesse-Sonderpreis ausgelobt (Bewerbungsschluss: 31.7.).

Eröffnet wird die Konzert-Reihe heuer am 10. Oktober vom Wachauer Blechbläser-Ensemble Federspiel, das für sein aktuelles Album „Smaragd“ mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Die Crossover-Band kombiniert auf humorvolle Weise alpenländische Volksmusik, Weltmusik und altösterreichische Klänge. Der Crossover-Schwerpunkt wird mit BartolomeyBittmann am 7. März 2018 fortgesetzt. Das Duo mit seinem klassischen Instrumentarium Geige, Cello und Mandola war bereits 2016 mit Ursula Strauss zu Gast, am 18. Juli werden die „Progressive Strings“ gemeinsam mit Strauss auch bei den Tiroler Festspielen Erl den Abend „Marlene – Diva im Frack“ gestalten.

„Tubist und Weltreisender“ ist Andreas Martin Hofmeier, der in der Tradition von Gerhard Polt und Karl Valentin das alte Jahr mit Tubaklängen und Musikkabarett beim ersten Jeunesse-Silvesterkonzert ausklingen lässt. Nach Hofmeiers Pointen verspricht das Silvesterfeuerwerk, das von der Dachterrasse des Bundesrealgymnasiums in der Au mitverfolgt werden kann, noch einige Knalleffekte.

Neben neuen künstlerischen Akzenten und internationalen Stars wie dem iranisch-amerikanischen Cembalisten Mahan Esfahani (Innsbruck-Premiere am 19. Februar 2018) ist ein Schwerpunkt den Jungstars gewidmet. Die preisgekrönte Cellistin Julia Hagen wird am 23. November gemeinsam mit Pianistin Annika Treutler auftreten. Internationales Aufsehen hat auch das mehrfach ausgezeichnete Klarinetten-Kontrabass-Duo Vera Karner und Dominik Wagner erregt, das am 4. Mai 2018 spielen wird. Die beiden sind auch bei der Jeunesse-Kinderkonzert-Reihe „Triolino“ zu Gast. Mehr Infos: www.jeunesse.at. (TT)