Von Christoph Blassnig

Lienz – „Bei Kuchlrock geht es noch um echtes Handwerk, um Hausmannskost, die wir überall mit geringstem Aufwand aufkochen können“, beschreiben die Musiker Clemens, Elias und Norbert ihre Musik. Ende letzten Jahres haben die drei ihre erste CD „Wohlium 100“ aufgenommen und veröffentlicht. Heuer soll eine zweite folgen, dann möchte die Band ein abendfüllendes Programm auf die Bühnen bringen. Sämtliche Liedtexte sind im Deferegger Dialekt gehalten.

„Warum soll ich nicht in der Sprache schreiben, in der ich fühle?“, fragt Norbert Feldner, der wie Clemens Schleifer für die Eigenkompositionen verantwortlich zeichnet. „Live entsteht unsere Musik genau so, wie wir sie auch für unsere Tonträger einspielen: ohne Zwänge, Rhythmuscomputer und feste Abläufe.“ Es seien Lieder aus dem Leben. „Wir wollen dem Publikum so weit wie möglich die Türe aufmachen, die Leute hereinlassen und mit ihnen Emotionen teilen.“ Norbert ist Sänger und Gitarrist der Gruppe.

Clemens betont, dass es sich bei Kuchlrock eben nicht um zielgruppenorientierte Hitparadenkost handelt. „Als Künstler will ich auch keinen Beipacktext liefern müssen – unsere Zuhörer sind zum Mitdenken eingeladen.“ Der Musiker sorgt an den Tasten für Bass und Begleitung. „Die Akkordfolgen meiner Nummern habe ich im Kopf. Mit Gedanken, die mich über das Jahr tragen, finden sie irgendwann zusammen. Das geht dann in einem Rutsch.“

Die rhythmische, dabei aber intuitiv-spontane Grundausstattung der Kuchlrocker liefert Elias Feldner. „Er bringt alles zum Klingen, was ihm unter die Finger kommt“, beschreiben ihn seine Bandkollegen. Alle Sounds, für die ein Schlagwerker einen Kleinbus vollpacken müsste, zaubert Elias aus einer Art elektronischen Trommel und Fußpedalen. Der Multiinstrumentalist zeichnet auch für das erste Video der Band verantwortlich. „Wir haben weder ein Drehbuch noch Zeitvorgaben gemacht“, erklärt Elias. „Das Video ist ein visuelles Abbild unserer Musik: entstanden an zwei Nachmittagen ohne Spezialeffekte und technische Tricks.“ „Lieber shaken“ ist auf der Videoplattform YouTube zu sehen.

Kuchlrock haben erste Live-Auftritte absolviert. Am 18. August werden die Musiker im Vitalpinum in Thal ein öffentliches Konzert geben, bevor im September eine „Kleinsttournee nach Ostösterreich“ folgt. „Wir sind für Auftrittsmöglichkeiten offen und haben nichts dagegen, wenn unsere Dialektmusik Mainstream wird“, ergänzt Clemens, der auch für das Management und das Booking der Band zuständig ist, mit einem Lächeln.