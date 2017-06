Innsbruck – Mehr als 100 Bands aus Tirol, Südtirol und dem Trentino haben sich heuer beim Bandcontest der Musikplattform UploadSounds eingeschrieben, das länder­übergreifende Euregio-Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Musiker und Bands aus der Europaregion zu verbinden und ihnen dies- und jenseits der Grenze eine Bühne zu bieten. Drei Tiroler, drei Südtiroler und sechs Trentiner Bands zwischen Rock, Pop, Acid Jazz und Electro hatten sich schließlich für das Finale der neunten UploadSounds-Ausgabe qualifiziert, die vergangenes Wochenende in Bozen über die Bühne ging.

Die elfköpfige Lienzer Combo Jimmy and the Goofballs konnte dabei den ersten Platz holen. Die Osttiroler, die bereits beim FM4 Frequency Festival, beim Donauinselfest und zuletzt bei Kufstein unlimited für Stimmung gesorgt haben, überzeugten die Upload­Sounds-Kommission mit ihrem groovigen Mix aus Hip-Hop, Funk und Dub, der von üppigem Bläsersound untermalt wird. Auch die Gewinner von UploadSounds 2016, Noirêve aus dem Trentino und das Tiroler Shoegaze-Duo Molly, gehörten der Jury an.

Den zweiten Platz konnten sich Ferbegy? aus Südtirol sichern, während Yellow Atmospheres aus dem Trentino auf dem dritten Platz landeten. Für die Sieger gibt es Gutscheine, die drei Formationen werden von UploadSounds zudem auf Reisen geschickt. Zwei Auftritte sind bereits fixiert: Am Samstag geben die drei Bands auf der Piazza Fiera in Trient ein Konzert. Im September werden sie im Rahmen der Cult.night, einem Projekt der Vereinigten Bühnen Bozen und Transart 2017, in Bozen spielen.

Ihren nächsten Österreich-Auftritt haben Jimmy and the Goofballs beim steirischen „Viva La Pampa“-Musikfestival am 15. Juli. (sire)