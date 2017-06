Von Silvana Resch

Innsbruck – Während Popstars wie Lady Gaga oder Katy Perry auf ihren neuesten Alben um Authentizität ringen, hat Lorde ihre von Anfang an behauptet. Und sich gegen das Major Label Universal durchgesetzt – da war sie zwölf. Irgendwelche belanglosen Popsongs wollte die Neuseeländerin, ein Laurie-Anderson-Fan, trotz frisch unterzeichnetem Plattenvertrag nämlich nicht machen. Ihre erste EP „The Love Club“ veröffentlichte sie 2012 gratis im Internet. Als ein Jahr später ihr Debüt „Pure Heroine“ erschien, hatte sich Lorde bereits eine Fanbase erarbeitet. Mit unheimlich (alt-)klugen Texten übers Teenager-Dasein, selbstgebastelten Beats, und Referenzen an Kanye West, The XX, Burial oder Drake wurde die Heranwachsende zum unwahrscheinlichen Popstar. „Pure Heroine“ wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet, mit ihrer Single „Royals“ verdrängte Lorde Taylor Swift von Platz eins der US-Billboard-Charts, David Bowie erkannte in ihr die Zukunft der Musik. Da war sie 16 Jahre alt.

Als Nirvana, 20 Jahre nach Kurt Cobains Tod, 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, war Lorde eine von vier Sängerinnen, die an der Stelle der Grunge-Legende performten. Während sie mit dunkler, leicht heiserer Stimme den Nirvana-Klassiker „All Apologies“ zum Besten gab, coverte unter anderem auch Bruce Springsteen ihren ambivalenten Song „Royals“, der mit Hip-Hop-Materialismus abrechnet und gleichzeitig aus der Faszination für royales Blut keinen Hehl macht. Darauf nimmt auch der Künstlername Lorde Bezug (wie der Adelstitel Lord gesprochen). Die als eines von vier Kindern geborene Tochter einer gefeierten neuseeländischen Dichterin und eines Bauingenieurs heißt mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O’Connor.

Für den langersehnten Nachfolger zu „Pure Heroine“ hat sich Lorde vier Jahre Zeit gelassen. Auf „Pure Heroine“ hatte sie der Teenager-Zeit ein distanziertes Denkmal gesetzt. Was kommt nach adoleszenter Langeweile, unbändiger Sehnsucht nach Leben und Teenage-Angst? Auf „Melodrama“ verhandelt Lorde das Erwachsenwerden, und es ist ein weniger abgeklärter Blick als auf dem musikalisch reduzierten Debüt. Ella Yelich-O’Connor feiert ihre persönliche Party, mit all den Irrungen und Wirrungen, dem ersten Liebeskummer – und pocht auf Selbstbehauptung. Von der Last, die ihr Popstar-Dasein auch über Freundschaften wuchtet, handelt die schöne Piano-Ballade „Liability“.

Längst umgibt sich Lorde selbst mit Prominenten. Dass sie ihr Verhältnis zu Taylor Swift ob all der Einschränkungen unlängst mit einer Freundschaft zu jemandem mit einer Autoimmunerkrankung verglich, brachte ihr viel Kritik ein. Die Sängerin hat sich dafür auf Twitter entschuldigt. Nicht entschuldigt hat sich der schwedische Erfolgsproduzent Max Martin bei Lorde, der das Songwriting der Single „Green Light“ als „fehlerhaft“ kritisierte. Die Neuseeländerin hat das als Bestätigung verstanden – und bleibt ein unwahrscheinlicher Popstar.

Das Heft hat sie auch bei ihrem Zweitling nicht aus der Hand gegeben, gemeinsam mit dem Musiker und Produzenten Jack Antonoff hat sie ein komplexes, widersprüchliches Pop-Album aufgenommen. Nicht im Studio, bei Antonoff zuhause ist „Melodrama“ entstanden. Um Raum – auch für Fehler – musste da nicht groß gerungen werden.