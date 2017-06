Innsbruck – Ihr ärmliches Elternhaus im südlichen US-Bundesstaat Arkansas hat Beth Ditto einst verlassen, um in der Riot-Grrrl-Szene von Olympia, Washington, ein neues Zuhause zu finden. Mit ihrer Dancepunk-Formation Gossip sollte sie die Welt erobern, eine wortgewandte charismatische Diva, die zur queeren Ikone wurde – „die coolste Frau auf dem Planeten“, wie die Feministin Germaine Greer einmal feststellte. Für so unterschiedliche Designer wie Jean-Paul Gaultier, Mark Jacobs und Karl Lagerfeld wurde sie zur Muse beziehungsweise zum Model. Nach 17 Jahren löste Ditto im vergangenen Jahr das Trio Gossip auf, beim fünften und letzten Album „A Joyful Noise“ war merklich die Luft draußen.

Mit „Fake Sugar“ ist nun ihr erstes Soloalbum erschienen, ein Titel, der aber nicht auf „Fake News“ – und somit auch auf die USA unter Donald Trump – Bezug nimmt. Als das Album produziert wurde, war die Wahl noch gar nicht geschlagen. Sehr zum Bedauern der politischen Sängerin, die 2005 mit dem Discostampfer „Standing in the Way of Control“ George Bushs ablehnender Haltung gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften den Kampf angesagt hatte. Ihre Partnerin Kristin Ogata hat Ditto gleich zweimal geheiratet, 2013 in Hawaii und ein Jahr später noch mal Oregon, als es dort gesetzlich möglich wurde.

„Fake Sugar“ ist ein persönliches Album geworden, auf dem sich Ditto ihrer Südstaatenwurzeln besinnt, was sich in einigen souligen, bluesigen Nummern ausdrückt. Ein großer Schnitt zum Gossip-Sound ist es nicht geworden, in ohrwurmtauglichen, leise melancholischen Stücken wie „Savoir Faire“ geht es stampfend auf den Dancefloor, „In and Out“ flirtet mit dem Girlpop der 60er-Jahre, während die Single „Fire“ mit ihrem sexy Gitarrenriff von Aufbruch handelt. „Get up, if you want my love“, singt Ditto da. Wer sitzen bleibt, ist selbst schuld. (sire)