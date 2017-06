Zell a. Z. – Ein barockes Benefiz-Konzert zugunsten der Renovierung der Dekanatspfarrkirche Zell am Ziller steht am Sonntag, 25. Juni, um 20 Uhr nach der Abendmesse in der Zeller Kirche auf dem Programm.

„Te deum laudamus“ lautet der Titel dieses hochkarätigen Kirchenkonzerts. Der Kammerchor Choropax Wattens musiziert mit dem Marini Consort Innsbruck (Konzertmeisterin Ulrike Engel) und einem Solistenquartett mit Maria Erlacher, Markus Forster, Wilfried Rogl und Martin Gauglhofer. Die Besucher können durch freiwillige Spenden einen Beitrag zur Vollendung der Kirchenrenovierung leisten. Beim diesjährigen Konzert werden zwei Komponisten des italienischen Hochbarocks präsentiert, die nahezu zeitgleich gelebt haben und deren Wirkungsstätte die musikalische Hochburg in Italien war: Venedig. Antonio Lotti und Antonio Vivaldi wurden in Venedig geboren und begannen ihre musikalische Laufbahn als Instrumentalisten im Dom von San Marco. Auf dem Konzertprogramm steht das „Dixit Dominus“ RV 595. (TT)