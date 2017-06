Hall – Die Reihe musik+ gestaltete das letzte Konzert vor der Sommerpause mit alten, traditionellen Gesängen sowie Instrumentalmusik aus dem gesamten Mittelmeerraum.

Zur Einstimmung auf die Reise vom Abendland in den Orient begrüßte ein syrischer Tanz des Windes der orientalischen Längsflöte Ney, begleitet von der arabischen Kelchtrommel Darabukka. Das Ensemble Hespèrion XXI und sein musikalischer Leiter Jordi Savall, altbekannte, sehr geschätzte Gäste in Hall, zeigten die herausragende Qualität ihrer musikalischen Interpretation einmal mehr durch den wohltuend unaufgeregten Spielgestus, der jede Energie in die Musik fließen ließ, was ein sanftes Eintauchen in die filigrane Klangästhetik ermöglichte.

Unterstützt wurde das Ensemble von den beiden Sängerinnen Orit Atar (Israel) und Katerina Papadopoulou (Griechenland) und dem türkischen Sänger Gürsey Dinçer, die von der Sehnsucht nach der Geliebten, von mandelförmigen Augen und dem Rosengarten zu berichten wussten. Ihre Stimmen, voll starkem Gefühlausdruck, besonders reizvoll durch die freien improvisatorischen Passagen der Anrufung in schwankenden Intervallen (oft Vierteltonrückungen), (ver)führten in sternklare orientalische Nächte und stillten das Fernweh nach den Souks der orientalischen Welt.

Schwungvolle Einladungen zum Tanz sprachen die Instrumentalisten an der armenischen Kurzoboe Duduk, mit beeindruckender zirkulärer Atemtechnik zu spielen, am arabischen Hackbrett Santur, der arabischen Zither Kanun sowie den orientalischen Lauten Oud und Moresca aus, die von arpeggierten Klängen der Fingerkuppen an Tambourin, Rahmen- und Rührtrommeln begleitet wurden.

In unvergleichlich zarter Spielweise ergänzte Jordi Savall das pulsende Spiel an Lyra und Vièle à Archet, bisweilen nur einen liegenden Ton als Orgelpunkt zum rezitativischen Klang der Duduk beisteuernd. So wehten die Passatwinde durch die Jahrhunderte über die Grenzen hinweg und brachten einen Kulturgenuss spirituellen Inhalts in das aufgeheizte Salzlager in Hall. (cp)