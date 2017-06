Kufstein – 70 Jahre und sehr viel weiser, unter dem Motto ließe sich das Konzert am Freitag in Kufstein am besten beschreiben. Ein sehr lockerer Konstantin Wecker wurde von einer Band auf höchstem Niveau begleitet. Die Besucher erlebten einen Abend mit viel Poesie und netten Alltagsgeschichten aus dem Leben des Musikers und natürlich seinen unverwechselbaren Liedern – zart und einfühlsam und oft mit einer klaren Botschaft in Richtung Pazifismus und Toleranz. Ein rundum perfektes Erlebnis, das die rund 1400 Konzertbesucher nach fast 220 Minuten (mit kurzer Pause) mit Standing Ovations belohnten. (hk)