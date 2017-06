Von Silvana Resch

Innsbruck – Albumpräsentation am Freitag im Treibhaus in Innsbruck, Releaseparty am Samstag in Wien. Die beiden aus dem Tiroler Oberland stammenden DJs Chrisfader (Christian Fleischmann) und Testa (Lukas Ljubanovic) haben gleich zwei neue Platten am Start: Gemeinsam mit Yo!Zepp haben sie Ende Mai ein neues Album ihres Mundart-Rap-Projekts Von Seiten der Gemeinde vorgelegt, die TT berichtete. Nun, einen Monat später, ist auch eine neue Arbeit der gemeinsam mit dem gebürtigen Innsbrucker Holger Hörtnagl alias DBH gegründeten Formation Restless Leg Syndrome (RLS) erschienen. Auf der RLS-Vorgänger-EP „Dabkeh“ (benannt nach einem orientalischen Folkloretanz) sind sie 2013 tief in arabische Musiktraditionen eingetaucht. Den aktuellen Boom arabischer Sounds im Clubkontext haben sie damit vorweggenommen, dennoch erfolgte nun die musikalische Kehrtwende. Restless Leg Syndrome machen gewissermaßen da weiter, wo Von Seiten der Gemeinde aufhört. Haben sich die Oberländer auf dem neuen Werk „State of Gmeind“ sprachlich mit der Repräsentation von Heimat im Lokalfernsehen auseinandergesetzt, werden auf dem neuen RLS-Album „Rooted“ all die Instrumente aufgefahren, auf die zuvor bewusst verzichtet wurde: Maultrommel, Teufelsgeige, Ziehharmonika, Tuba, Zither oder Harfe – alle im Studio eingespielt. Eine Premiere, Restless Leg Syndrome haben bislang ausschließlich mit Samples gearbeitet – doch das funktionierte diesmal nicht. „Dieser Heppideppi-Schunkelwunkel-Klang ist aus der Volksmusik nicht rauszukriegen“, berichtet Holger Hörtnagl. Also hat das Trio eine Reihe klingender Namen zu Studiosessions versammelt: Herbert Pixner spielte die Tuba, Johannes Eder (Franui) Klarinette, die Bläserarrangements schrieb Stephan Kondert von SK Invitational, Lissie Rettenwander jammte an der Zither und Claudia Nußbaumer steuerte wichtige Inputs an der Harfe bei. Beim Track „Bumbass“, einem der ersten Stücke, das entstanden ist, ließ sich Nußbaumer etwa vom Vorgänger „Dabkeh“ inspirieren. Die Nummer schlägt nun die Brücke zwischen dem arabischen und dem alpenländischen Raum, das reizte auch Manu Delago für einen Remix.

Handgemacht sind selbst die Percussionsounds auf „Rooted“. Clemens Marberger, der unter anderem Schuhplattler lieferte, hat die Ziehharmonika nicht nur gespielt, sondern auch drauf herumgeklopft. Nicht das einzige Instrument, das schwer zu erkennen ist. Sämtliche Aufnahmen wurden gesampelt und von DJ Chrisfader teils auch gecutted. „Manche Musiker habe nachgefragt, bei welchen Stücken sie denn eigentlich zu hören sind“, sagt Hörtnagl. Trotz der vielen Arbeitsstunden und des mühevollen Editierens, das auch den „Computer an seine Grenzen“ gebracht habe, klingt „Rooted“ organisch und entspannt urban, nach Club und nicht nach Bierzelt. Brauchtum anders interpretiert hat auch Lukas Goller, von dem das hübsche Artwork stammt.

Live ist „Rooted“ demnächst am 7. Juli im Innsbrucker Dachsbau zu hören.