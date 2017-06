Innsbruck – 2015 führten F.S.K., die in den 1980er-Jahren in Münchner gegründete Avantgarde-Band um Autor Thomas Meinecke und die Künstlerin Michaela Melián, im Berliner Haus der Kulturen der Welt das Auftragswerk „Ein Haufen Scheiß und ein zertrümmertes Klavier“ auf. Im Rahmen des Programms „100 Jahre Gegenwart“ lotete die Band, die stets im Grenzbereich zwischen Pop und Kunst agiert, „produktive Scharniere zwischen Destruktion und Dekonstruktion“ aus. Mit diesen Worten beschrieb Meineke das 45-minütige Stück, eine Hommage an den Futuristen Luigi Russolo und die von ihm geprägte „Kunst der Geräusche“. Russolo, der als eigentlicher Musiker der Futuristen galt und als Einziger auch kein Mitglied der faschistischen Partei war, griff mit den von ihm entwickelten, so genannten Lärmtönern den Klang der Großstadt auf – ebenso wie den Lärm der Kriegsmaschinen. Russolo hat gewissermaßen den Noise in die Musik gebracht. Als „pazifistisch gesinnte Art School Band“ wollten F.S.K. mit dem Werk, bei dem tatsächlich ein Klavier zertrümmert wird, den Zusammenhang zwischen militärischen Entwicklungen und Techniken der Popmusik verdeutlichen. Seit dem Jahr 1980 sind zehn F.S.K.-Alben erschienen, zwischen vorgeblich affirmativen, subversiven Parolen wie dem „Ja zur modernen Welt“ lieferte die Band Americana gefolgt von Techno und House.

Auf der nun erschienen Aufnahme von „Ein Haufen Scheiß und ein zertrümmertes Klavier“ zitieren F.S.K. mit dem minutenlangen, maschinell-repetitiven Intro Bands wie Neu oder Can, es folgt eine Ballade über Luigi Russolo samt Anklängen an Public Enemy. Bring the Noise! (sire)