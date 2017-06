Von Hubert Daum

Imst – Ist es uncool, als Jugendlicher die „Steirische“ in die Hand zu nehmen? Mitnichten. Die Musikschulen sind gut bestückt mit Kindern und Jugendlichen, die ein Volksmusikinstrument lernen. Das macht allerdings wesentlich mehr Spaß im Ensemble mit Gleichgesinnten. Diese Chance bietet sich rund 50 Acht- bis 16-Jährigen heuer erstmals in Tirol: Von 9. bis 12. August veranstaltet der Volksmusikverein Tirol die „1. Kinder- und Jugendsing- und -musiziertage“ in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) in Imst.

„Die Idee dazu kam mir, als ich in Südtirol bei einer ähnlichen Veranstaltung als Referentin zu Gast war“, erinnert sich Sarah Loukota, Musiklehrerin und Leiterin des Pitztalchores, „bisher gibt’s Veranstaltungen in Rotholz, die aber eher auf Erwachsene abzielen.“ Gemeinsam mit der Musiklehrerin Katharina Kuen leitet Loukota dieses Seminar, dessen Vorbereitung fast ein Jahr in Anspruch nahm. Ziel sei es, jungen Menschen die Facetten der Volkskultur näherzubringen. Der Schwerpunkt liegt auf der alpenländischen Volksmusik sowohl instrumental als auch vokal, begleitet von Volkstänzen. Vier Musiklehrer helfen in Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht den Teilnehmern, sich intensiv mit dem Instrument auseinanderzusetzen. Loukota: „Auch Anfänger sind herzlich willkommen, das Instrument muss allerdings selbst mitgebracht werden.“

Der Spaß wird auch am Abend weitergehen, denn die Kids übernachten in der LLA, Rahmenprogramm inklusive (Pauschalpreis 220,00 Euro). „Wir haben Anmeldungen auch aus Innsbruck, das Unterland und das Außerfern fehlt noch. Es sind noch Plätze frei“, so die Seminarleiterin. Anmeldung bis 17. Juli unter www.tiroler-volksmusikverein.at.