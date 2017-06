Innsbruck – Alois Schöpf muss lachen. Bei der ganz offensichtlich öfter gestellten Frage, was denn sein persönlicher Höhepunkt bei den Promenadenkonzerten sei. Und dann sagt er: „Jeder Abend ist ein einmaliges Erlebnis. Wenn nicht jedes Konzert an sich für mich hochinteressant wäre, dann würde ich es nicht so disponieren“, erklärt der Künstlerische Leiter und Initiator der Konzertreihe. Zum 23. Mal wird der Innenhof der Kaiserlichen Hofburg damit zum Zentrum der Blasmusik. Alles, was Rang und Namen hat – Gruppen und Orchester aus neun Nationen –, unterhält vom 3. bis zum 30. Juli täglich weit über 1500 Besucher.

38 Orchester und Ensembles bei 32 Konzerten: Die Vielfalt ist groß. Und nach mehrmaligem Nachbohren lässt sich Schöpf dann doch noch seine persönlichen Schmankerln entlocken. Er erzählt von Jon Lord, dem Gründer von Deep Purple, und dessen Komposition „Concerto for Group and Orchestra“, die am 29. Juli dargeboten wird. Von den herausragenden Musikern aus den Niederlanden, dem Sinfonischen Blasorchester aus Bayern, das eine sonntägliche Matinee gestalten wird. Und von der Einbeziehung des Tiroler Landesmusikfestes, einem Konzert von führenden Musikkapellen aus allen Landesteilen Tirols: Die Musikkapellen Assling, Söll, Zirl, Huben mit Chorgemeinschaft und Höfen/Pinswang spielen am Sonntag, 9. Juli, ab 18.30 Uhr – natürlich im Innenhof der Innsbrucker Hofburg. Und irgendwann hat Schöpf fast das gesamte, 215 Seiten starke Programm aufgezählt. Der Bogen des Gebotenen spannt sich vom großen Symphonieorchester, Kammerorchester, Symphonischen Blasorchester über die klassische österreichische Trachtenmusikkapelle, Brass Bands, Bigbands bis hin zur Ensemblemusik, und das alles auf höchstem Niveau.

Schöpf versteht die Promenadenkonzerte als „Brücke“ zur klassischen Musik. In den vergangenen Jahren wurden dabei auch immer wieder Bigbands eingebunden. Heuer warten in diesem Bereich renommierte Musiker aus Oberösterreich auf das Publikum. „Wenn die Hütte voll ist, dann kommen bis zu 1500 Besucher.“ Doch die müssen um das Publikum kämpfen, schließlich steigt alles bei freiem Eintritt. Freiwillige Spenden sind deshalb ein wichtiger Teil des Budgets. Weitere Infos zur Konzertreihe findet man unter www.promenadenkonzerte.at. (TT, mw)