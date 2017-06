Los Angeles – Die Grammy Awards und damit die wichtigsten Auszeichnungen der US-Musikbranche werden ab 2019 wieder in Los Angeles verliehen. Nach Mitteilung der Grammy-Veranstalter am Mittwoch hat die Recording Academy mit dem Staples Center in Los Angeles einen entsprechenden Vertrag bis 2022 ausgehandelt.

17 der vergangenen 18 Verleihungen fanden in der Westküstenmetropole statt, nur im Jahr 2003 machten die Grammys während dieser Zeit zum 45. Jubiläum einen Abstecher nach New York. Auch die 60. Gala im Jänner 2018 soll in New York über die Bühne gehen. Dies hatte die Musik-Akademie im Mai bekanntgegeben. Die Show ist für den 28. Jänner im Madison Square Garden angekündigt. In den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren war die hochkarätig besetzte Veranstaltung noch zwischen beiden Städten gependelt. (APA/dpa)