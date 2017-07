Von Hubert Trenkwalder

Flaurling – Der gesamte Musikbezirk Telfs schaut am nächsten Wochenende in Richtung Flaurling, wo das diesjährige Bezirksmusikfest mit einem Top-Programm über die Bühne geht.

Im Jahr 1800 gegründet, war die MK Flaurling auch maßgeblich an der Gründung des Musikbezirks Telfs im Jahr 1950 beteiligt. Auch der erste Bezirksobmann Josef Strigl war Mitglied der MK Flaurling. Und das erste Bezirksmusikfest des Musikbezirkes Telfs fand wo statt? Genau, ebenfalls in Flaurling!

Heute stellt die MK Flaurling mit Alois Kranebitter den Bezirkskapellmeister und den Bezirksstabführer Florian Hellbert.

Vielen noch in Erinnerung bleibt das rauschende 200-Jahr-Jubiläum, das zur Jahrtausendwende gefeiert wurde. Aktuell zählt die MK Flaurling 52 aktive Musikantinnen und Musikanten sowie 4 Marketenderinnen.

Und bei der Teilnahme am Bezirkswertungsspiel in Oberhofen im Mai dieses Jahres erzielten die Flaurlinger mit dem Pflichtstück „Ein Reisetagebuch“ und dem Selbstwahlstück „In aller Kürze“ einen schönen Erfolg und erreichten Gold in der Stufe B.

Also gibt es dementsprechend genügend Gründe zu feiern. Schon am Donnerstag geht die Party los, und zwar kulinarisch wie musikalisch auf hohem Niveau. Ein Erdäpfelfest steht auf dem Programm. Die Bäuerinnen der Oberinntaler Gemeinde bereiten Schmankerln rund um die goldene Knolle zu, und neben Kurzkonzerten gibt es einen Konzert­reigen kleiner Besetzungen der Kapellen aus dem Bezirk wie den Egerländern aus Ranggen, den Hattinger Dorfmusikanten, den Oberhofer Musikanten, den Wildermiemingern. Am Freitag folgt die Schulschlussparty mit der Tiroler Partyband Plankton.

Am Samstag steht der Tag der Senioren und der Jugend mit dem Landestreffen des Tiroler Seniorenbundes, einem landesüblichen Empfang und gemeinsamem Festgottesdienst auf dem Programm. Nachmittags musiziert der Bezirksnachwuchs im Zelt, abends geigen die Zillertaler Mander auf.

Am Sonntag folgen dann Umzug, Festgottesdienst und Festakt beim Riss-Schloss sowie Kurzkonzerte aller Musikkapellen.