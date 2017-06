London – Dass sie dem Leben auf Tour wenig Erfreuliches abgewinnen kann, hat die britische Pop-Sängerin Adele bereits mehrfach anklingen lassen. Nun mehren sich die Indizien, dass der Bühnenabschie­d der 29-Jährigen tatsächlich bevorsteht. Laut einem Bericht der Boulevardzeitung Sun soll Adele in den Programmheften ihrer fünf Konzerte im Londoner Wembley-Stadion eine handschriftliche Notiz an ihre Fans veröffentlicht haben, in der sie offen mit einem Ende ihrer Tourkarriere liebäugelt. Die London-Konzerte sind der Abschluss einer Ende Februar 2016 gestarteten Tournee, auf der Adele ihr 2015er-Album „25“ promotet.

„Nach 15 Monaten auf Tour und 18 Monaten ‚25‘ sind wir am Ende angekommen“, zitiert die Sun aus der Notiz. Sie sei durch Europa, Amerika, Australien und Neuseeland gezogen. Das Leben auf Tour liege ihr allerdings nicht, heißt es weiter. „Ich bin ein echter Stubenhocker und habe so viel Freude an den kleinen Dingen.“

Zudem soll Adele geschrieben haben: „Ich habe diese Tour immer nur für euch gemacht, um euch das zu geben, was meine liebsten Künstler mir für mein Leben mitgegeben haben.“ Dass der Tourabschluss in London stattfindet, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, „weil ich nicht weiß, ob ich jemals wieder auf Tour gehe, und daher soll das letzte Mal zu Hause sein“.

Auf neue Musik müssen Adeles Fans aber offenbar nicht verzichten. Bei ihrer ersten Show in London verkündete sie am Mittwochabend: „Ich werde immer Musik schreiben und rausbringen. Ich sehe euch vielleicht nie wieder bei einer Live-Show – aber ich werde das für den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten.“ (TT)