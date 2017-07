Fast zwei Jahre nach ihrem Album „Hitstory“ veröffentlicht die italienische Rockqueen Gianna Nannini eine neue CD. „Amore Gigante“ heißt das 18. Studioalbum in der Karriere der Sängerin aus Siena.

15 neue Songs, die in London und Los Angeles produziert wurden, enthält das Album, das am 27. Oktober erscheint, kündigte Nannini nach Medienangaben an. Am 15. September wird einer der Songs im Radio präsentiert. Nannini war am 24. Juni beim großen Tribute-Konzert für Falco auf der Wiener Donauinsel aufgetreten. Im Dezember startet sie eine Italien-Tour. (APA)