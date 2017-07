Erl – Gustav Kuhns Widerstand gegen den gängigen Kulturbetrieb bedeutet, junge Talente in seiner Akademie zu Lucca bzw. beim Erler Festival interdisziplinär zu fördern, sie dürfen reifen, riskieren, sich entwickeln. Das Publikum kommt ebenso wie zu den großen Namen. Der Wochenbeginn in der aktuellen Kammerkonzertreihe brachte zwei solcher Abende.

Zunächst gab die 22-jährige Mélodie Zhao, Schweizerin chinesischer Herkunft, ein programmatisch mutiges Klavierrezital, aber das einstige Wunderkind, das immer noch Staunen macht, hat ja immerhin schon die „12 transzendentalen Etüden“ von Franz Liszt und das pianistische Gesamtwerk Ludwig van Beethovens auf CD eingespielt.

Für Erl wählte sie die vorletzte jener Liszt-Etüden und seinen Mephisto-Walzer Nr. 1, von Frédéric Chopin die Grande Polonaise op. 22 mit dem Andante spinato und schließlich nichts weniger als Beethovens Hammerklaviersonate. Einen Monat zuvor hatte sie in Innsbruck der große Pierre Laurent Aimard gespielt. „Brillante“ nennt sich Chopins Polonaise und brillant ist die Technik der Mélodie Zhao, scheinbar unbeirrbar. Ihr Lächeln zeigte Lust am Spiel und Freude am Gelingen. Der Einstieg in Chopins Andante klang fast kindlich und weckte Gestaltungserwartung, dann aber schwenkte sie rasch um in das Virtuosentum, das ihr wohl Sicherheit gibt. Vielleicht hieß das Damoklesschwert aber auch Hammerklaviersonate, und als es so weit war, die Überraschung: Zhao als Interpretin, wissend, entwickelnd, sensibel, beteiligt, vermittelnd.

Dienstag ein großer Abend mit großen Musikern, etabliert, ohne abgehoben zu sein, ihre technische Souveränität stets im Dienst der Musik, zwei Klangzauberer, die in höchster Vertrautheit miteinander musizieren: Bratschist Nils Mönkemeyer und Pianist William Youn. Mönkemeyers Bratsche singt wie keine in verzaubernder Melancholie, und sie behielt den herrlichen Klang in jeder Phase der komplexen Sonaten von César Franck und der britischen Komponistin Rebecca Clarke. Mönkemeyer hat Temperament, rhythmische Finesse und über allem seine überragende Musikalität. William Youn war da ein kongenialer Partner, er entlockte dem Klavier verblüffende Klänge und Stile (Barockes in Benjamin Brittens „Lachryme“) und fing Alexander Skrjabins Klaviersonate Nr. 5 in seinem pianistischen Füllhorn ein.

In Felix Mendelssohns Beitrag aus „Psalm 95“ musizierte an Mönkemeyers Seite die Bratschistin Mariko Hara, die schon letztes Jahr erfolgreich in Erl konzertiert hat. (u.st.)