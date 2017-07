Innsbruck – „In a city of the future/It is difficult to find space“, singt Thom York. Und man darf davon ausgehen, dass es ihm nicht um Parkplätze geht. Der Song heißt „Palo Alto“ und entstand unter dem Eindruck einer geführten Besichtigung, die Radiohead 1996 in verschiedene Firmen im kalifornischen Silicon Valley führte. Auf das 1997er-Album „OK Computer“ schaffte es „Palo Alto“ nicht. Genauso wenig wie „Lift“. Beide hätten das Zeug zum Hit gehabt – und wurden B-Seiten, Geheimtipps für die besonders Informierten. Oder – im Fall des ungemein format­radiotauglichen Vierminüters „Lift“ – Warnungen: „Lift“ klingt schon verdammt nach einer Mitschunkeleinladung von Coldplay. So hätte es auch kommen können.

„OK Computer“ machte Radiohead vom potenziell Britpop-verdächtigen One-Hit-Wonder – Stichwort: „Creep“, 1992 – zur Lieblingsband derer, die sich geschmackssicher auf der richtigen Seite des Mainstreams wissen. Ein tolles Album ist „OK Computer“ aber trotzdem.

Dass es zudem das Produkt einer Krise war, machte die Sache nur interessanter: Seit 1992 waren Radiohead beinahe durchgängig auf Tour. Nur im Jänner 1996 hätten sie drei Wochen frei gehabt, erinnerte sich Gitarrist Jonny Greenwood kürzlich in einem Interview. Isolation, Entfremdung und unentwegte Beschleunigung, die Schattenseiten von Starkult und Showbiz, wurden zu bestimmenden Themen.

Im Tourbus verkürzten übrigens Aufnahmen der BBC-Hörspiel-Produktion von Douglas Adams’ „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Fahrtzeit. Darin fällt in einer besonders irrwitzigen Szene der Satz: „Okay computer, I want full manual control now.“

Auch das Album, dem das Zitat den Namen gab, lässt sich als Versuch, die Kontrolle zurückzuerobern, deuten. Eher allerdings scheint es die Auseinandersetzung mit dem zu sein, was einen davon abhält. Weil die Präsenz von High-Tech-Spielereien, die Gelegenheiten zu nichtssagendem Smalltalk und das Angebot zur Selbstoptimierung in den zurückliegenden 20 Jahren gehörig gewachsen sind, scheinen die von Thom York geschriebenen – und mit viel Wehklagen intonierten – Lyrics nachgerade prophetisch.

Während die Texte Fortschrittspessimismus predigen, wird musikalisch nach vorne geprescht: Avantgardistische Klangflächen und Elektro-Anordnungen sorgen dafür, dass – anders als bei Oasis oder Blur – keine nostalgisch verklärte „Hey Jude“-Seligkeit aufkommen will. Auch deshalb klingt „OK Computer“ heute unverbrauchter als die meisten anderen Alben, denen damals bleibende Bedeutung zugesprochen wurden, Oasis’ Bombast-Bauchfleck „Be Here Now“ zum Beispiel. Selbst das eingängige „No Surprises“ hat kaum Staub angesetzt – und, aber das nur am Rande, die Eingemeindung in den Austropop durch Wolfgang Ambros („Ka Überraschung“) schadlos überstanden.

Davon kann man sich in der anlässlich des 20. Jubiläums veröffentlichten Neuauflage von „OK Computer“ überzeugen. Und dank des umfangreichen Bonusmaterials sind die grandiosen B-Seiten, neben „Palo Alto“ muss das beinahe „Roy Orbinson“-haft betörende „I Promise“ genannt werden, nun auch für Nicht-Eingeweihte greifbar. (jole)