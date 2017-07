Von Silvana Resch

Innsbruck – Major Tom hätt­e seine Freude daran gehabt: Die sieben erdähnlichen Planeten rund um den Zwergstern Trappist-1 – ein Sonnensystem, dessen Entdeckung Ende Februar für Euphorie sorgte – wirken auf Illustrationen wie Perlen auf einer Schnur. Sie liegen so dicht an ihrer vergleichsweise kalten Sonne, dass die Himmelskörper ihre Umlaufbahnen perfekt aufeinander abgestimmt haben. Ansonsten wären sie längst zusammengegeprallt oder in unendliche Weiten abgedriftet, wie ein US-Forscherteam berechnet hat. Was das 39 Lichtjahre von der Erde entfernte Sonnensystem zusammenhält, ist ein spezieller Rhythmus, wie die Astronomen mit ihrem Webprojekt „Trappist Sounds“ (www.system-sounds.com/trappist-sounds/) deutlich machen. Die Bahnen der sieben Planeten befinden sich in so genannten stabilisierenden Resonanzen – so wie dies etwa von Zwergplanet Pluto und Neptun im Verhältnis 3:2 bekannt ist: Während dreie­r Neptun-Umläufe umkreist Pluto die Sonne zweimal.

Die mathematischen Berechnungen der Bewegungen des Trappist-1-Systems wurden von den Forschern in Musik übersetzt. So verblüffend harmonisch der galaktische Sound der Planeten daherkommt, für das menschliche Ohren klingt das beatlastige, knapp zwei Minuten lange Musikstück doch etwas windschief, wie der Astrophysiker Matt Russo, der nebenbei Gitarre in einer Indieband spielt, einräumt. Doch so schön wie Trappist-1 töne kein anderes Planetensystem in unserer Galaxie. Russo und sein Team haben auch Kepler 90, einen anderen Stern mit sieben Planeten, in Musik übersetzt. Von „harmonikalen Verhältnissen“ unter Planeten, wie sie Johannes Kepler in seiner „Harmonice mundi“ beschrieben hat, keine Spur.

Doch nicht nur Astronomen, auch Musiker greifen seit jeher nach den Sternen: Den Techno-­Pionier Jeff Mills treibt die Faszination für den Weltraum seit Jahrzehnten zu Crossover-Projekten an, der Detroiter Turntable-Zauberer lässt dabei Techno auf Klassik treffen. Auf seinem im April erschienenen Album „Planets“ versuchte er, die physikalischen Eigenschaften der Planeten in Noten, Akkorde und Tempi zu übersetzen. Seine „elektronische Klassik“ führt Mills weltweit mit verschiedenen Orchestern auf.

Mit dem Schulorchester hat einst auch US-Musiker Sufjan Stevens „Die Planeten“ von Gustav Holst aufgeführt. Das spätromantische Werk hat den exzentrischen Künstler nachhaltig geprägt. Nachdem Stevens zuletzt seine schwierigen familiären Verhältnisse im berauschend schönen und intimen Werk „Carrie & Lowell“ verarbeitete, hat er sich mit Bryce Dessner (The National), dem Komponisten Nico Muhly und dem Perkussionisten James McAlister zu einer Art Indie-Supergroup zusammengetan. So folgt nun auf aberwitzige Projekte wie etwa fünf Alben mit Weihnachsliedern oder Platten über alle US-Bundesstaaten (zwei sind es tatsächlich geworden) das Konzeptalbum „Planetarium“. Entstanden aus einem Auftragswerk an Muhly im Jahr 2011, liegt nun, sechs Jahre später, die Platte vor: ein kosmischer Trip zwischen Ambien­t, Indie-Rock und Electronic. Griechische Mythologie dient dabei als eine Art Kompass durch das Sonnensystem, wenn Stevens in „Venus“ etwa über frühe sexuelle Erfahrungen berichtet. Die nächstmöglichen Beziehungen werden dabei mit größtmöglichen Distanzen zusammengedacht. Welche Klänge der Weltraum in Zukunft wohl noch so bereithält?