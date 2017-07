Von Silvana Resch

Innsbruck — Auf seinem vor wenigen Wochen erschienenen Album „Gut Lack" spendete Wilfried dem Kabarettisten Otto Grünmandl „ewigen Applaus". „So einen Riesen bräuchte man heute gegen die Geistesschlanken", heißt es in dem Song „Marmelade". Viel Applaus gab es auch für dieses Spätwerk des Sängers, Texters, Komponisten und Schauspielers Wilfried Scheutz, ein Album, das zu seinem Vermächtnis werden sollte. Unter seinem Vornamen sollte er in den 1970er-Jahren zu einem der Gründervater des Austropop und Pionier der Neuen Volksmusik werden.

Das unsentimentale „Gut Lack" hat Wilfried mit Sohn Hanibal aufgenommen, ein perfekt eingespieltes Team, das in den letzten Jahren in der Jazzformation Fathers'n'Sons gemeinsam auf der Bühne stand. Mit seiner Combo 5/8erl in Ehr'n hat auch Hanibal Scheutz Innovationsgeist bewiesen und den „Wiener Soul" miterfunden. Musik liegt der Familie in den Genen, betonte Wilfried stets in Interviews. Der Großvater leitete in Bad Goisern eine Volksmusik-Kapelle, die Mutter führte ein Wirtshaus. Die Musicbox dort stopfte Klein-Wilfried mit den Beatles, Jethro Tull oder Deep Purple voll. Gerade 13 Jahre alt gründete er seine eigene Tanzcombo Die Provos. Ein Bandname, der zum Programm seiner Karriere werden sollte: unangepasst, unbescheiden und ohne Dünkel ging er durch Höhen und Tiefen.

Kein Platz in einer Schublade

Mit Anfang 20, nach einem Englisch- und Französischstudium, gelang ihm — zunächst noch Sänger der angesagten Grazer Band Hide & Seek — mit einer Eigenkomposition der Sprung in die Charts: Die Debütsingle „Mary Oh Mary", die Rock mit Elementen der Volksmusik verquickte, wurde Anfang der 70er-Jahre zum Top-Ten-Hit, ebenso „Ziwui Ziwui", ein deftiges Update des alten Innsbrucker Vogelfängerliedes, in dem Wilfried vom Englischen in den Dialekt wechselte. Unter anderem die Hardrockversion des „Kufsteinliedes" sorgte für ein „rocken- des Rampensau"-Image.

Gegen Schubladisierungen sperrte sich der Sänger durch regelmäßige Genrewechsel aber konsequent, von Punk bis Disco auf dem Album „Nights In The City", 1979 mit Falco-Produzent Robert Ponger eingespielt. Bereits in den 70er-Jahren unternahm er auch regelmäßige Bühnenausflüge, unter anderem ins Musicalfach. Mit seiner heiseren Stimme brachte er 1978 zudem das Popkabarett von EAV mit an den Start, im Jahr darauf stieg er wieder aus.

Dass der gebürtige Bad Goiserner beim Song Contest 1988 mit dem von ihm mitkomponierten Song „Lisa Mona Lisa" null Punkte einfuhr, hat ihm die Öffentlichkeit lange nicht verziehen. „Danke Österreich" nannte der Künstler seine Nachfolgesingle und legte das Kabarettprogramm „Schrott sei Dank" nach. In den nächsten Jahren sollte er sich verstärkt der Schauspielerei zuwenden. Bei Felix Dvoraks Berndorfer Festspielen etwa oder unter Elfriede Ott in Maria Enzersdorf. Nebenbei entdeckte er mit der Formation 4Xang den Acapella-Gesang für sich.

Von Karriereknicks ließ sich Wilfried nicht unterkriegen. Ebenso wenig wie von seiner Krebserkrankung, gegen die er vier Jahre lang ankämpfte. Keine Spur von Selbstmitleid auf dem letzten Album. „Zack die Bohne, scheiß di nit an", heißt es in dem langsamen, schönen Stück „So ein". Letztlich alles eine Definition von Glück, englisch „Luck", ein Wort mit dem im Albumtitel gespielt wird: „Lack" hat es nämlich, „wenn i dumm bin und trotzdem gscheider", wie Wilfried da singt, „Lack" hat es auch, „wenn i alt werd, und trotzdem neicher". Das schlicht instrumentierte Album mit seinem Blues-Fundament darf auch als Absage an aktuelle Aushängeschilder des Volks-Rock'n'Roll verstanden werden. „Wutbürger haltets die Schnauze", zürnt Wilfried, der selbsterklärte „Gutmensch", in mir „Mir reicht's".

Mit 67 Jahren hat der vielseitige Künstler den Kampf gegen Krebs verloren. Ewiger Applaus ist ihm sicher.