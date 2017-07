Westendorf – „Eigentlich wollte ich Querflöte lernen. Aber Stefan Reiter, der damalige Kapellmeister in Brixen im Thale, hat mich überredet, Waldhorn zu spielen, weil er dringend Hornisten in der Musikkapell­e brauchte“, erzählt Elisabeth Hirzinger aus Wes­tendorf mit Wurzeln in Brixen. Damals war sie neun Jahre alt. „Ich wusste zu der Zeit noch gar nicht, wie ein Waldhorn überhaupt ausschaut oder wie es klingt, bis der Kapellmeister ein altes Exemplar vom Dachboden der Musikschule geholt hat.“ Die 34-Jährige schüttelt lächelnd den Kopf, wenn sie sich an diesen Moment erinnert. „Die Ventile funktionierten zuerst nicht und mussten geölt werden.“

Wer hätte damals gedacht, dass dies der Beginn einer beachtlichen Karriere werden sollte? „Ich bestimmt nicht. Ich wollte nach einem Jahr aufhören, weil es mir keinen Spaß gemacht hat.“ Doch der Kapellmeister und zugleich ihr damaliger Lehrer erkannte Hirzingers Talent. Er schaffte es, das damals zehnjährige Mädchen zu überzeugen, Mitglied der Musikkapelle zu werden. „Es war viel zu früh. Aber es war auch meine Rettung.“ Denn Hirzinger begann, großen Gefallen an dem Instrument zu finden. „Ich wurde total fanatisch.“

Heute spielt die Westendorferin das so genannte Wiener Horn. „Es hat einen weicheren, runderen Klang.“ Im Jahr 2008 dann der große Erfolg: Hirzinge­r wurde als erste Hornistin an der Wiener Volksoper engagiert. „Davor war das Wiener Horn eine reine Männerdomäne.“

Seitdem pendelt Hirzinge­r zwischen ihrer Heimat Wes­tendorf und der Bundeshauptstadt. Denn auch wenn sie sich ein Leben ohne das Hornspielen nicht vorstellen kann, so kann sie es sich genauso wenig ohne Berge. „Die brauche ich einfach.“

Derzeit verbringt sie mehr Zeit in Westendorf, da das Orchester in Wien gerade eine Sommerpause einlegt. Horn spielt Hirzinger trotzdem jeden Tag. „Bei Musikern ist es ähnlich wie bei Sportlern, die müssen auch regelmäßig trainieren. Einmal, da habe ich zwei Wochen lang nicht gespielt. Bis man dann wieder dort ist, wo man aufgehört hat, das dauert.“

Am Tag übe sie etwa zwei Stunden auf dem Wiener Horn. Außer sie muss ein neues Stück einstudieren, dann verbringe sie wesentlich mehr Stunden mit Üben – so zum Beispiel für die Tiroler Festspiele in Erl, die bis 30. Juli stattfinden. Dort spielt Hirzinger nicht nur auf dem Wiener Horn, sondern auch auf der so genannten Wagnertuba, die sich Richard Wagner um 1870 für den „Ring des Nibelungen“ bauen ließ.

Hirzingers Herz gehört allerdings dem Horn. „Es ist ein so vielfältiges Instrument. Egal ob im klassischen Symphonieorchester, in der Blasmusik, in einem Blechbläserquintett oder Blechbläserensemble – das Horn gehört dazu. Außerdem wäre Filmmusik ohne Hörner undenkbar. Das Horn wird sogar in einer Bigband eingesetzt oder kann in einer ,Tanzlmusig‘ statt der Posaune mitspielen“, nennt Hirzinger einige Beispiele. Die Begeisterung ist ihr dabei nicht nur anzusehen, sondern auch zu hören. (miho)