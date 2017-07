Von Christiane Fasching

Innsbruck – Shanghai liegt hinter ihr. Paris vor ihr. Doch jetzt steht erst einmal Innsbruck auf dem dichten Terminplan von Christina Pluhar, die heute mit ihrem Ensemble L’Arpeggiata beim ersten Ambraser Schlosskonzert auf den Spuren von Monteverdi wandelt. „Teatro d’Amore“ heißt das ausverkaufte Programm, mit dem die Grazerin im Spanischen Saal zu Gast ist. Als die CD, auf der sich barocke Klänge mit jazziger Improvisationskunst vereinen, vor knapp zehn Jahren auf den Markt kam, verortete der Spiegel darin einen „herrlich unverschämten Spaß“. Ist das eine Zuschreibung, mit der die Lautenistin und Harfenistin leben kann?

„Wenn man beim Musizieren keinen Spaß hat, sollte man sich einen anderen Beruf suchen“, sagt Pluhar, lacht und schwärmt von der „Vielfalt der Emotionen“, die sie heute Abend spürbar machen will. „Aber wir wollen uns auf keinen Fall über Monteverdi lustig machen“, wird die Wahl-Pariserin, die 1992 in die Stadt der Liebe zog, plötzlich ernst. Und bleibt’s, als sie mit der Spiegel-Charakterisierung als „Jamsession-Domina der Alten Musik“ konfrontiert wird. „Das ist einfach nur doof und beleidigend – und hat weder etwas mit mir noch mit meiner Musik zu tun“, meint sie bestimmt. Und kommt lieber auf die Improvisation zu sprechen, die sie als charakteristischen Wesenszug ihres musikalischen Schaffens sieht.

„Vor allem in der Alten Musik sind die Noten oft nur ein Skelett, das der Musiker dann zum Leben erwecken kann“, erklärt Pluhar. Bei ihrem im Jahr 2000 gegründeten Ensemble L’Arpeggiata geht diese Revitalisierung auch durch die Einbindung anderer Genres vonstatten, tauchen neben Jazz auch südamerikanische Rhythmen auf. „Mir geht’s dabei aber immer darum, Verknüpfungspunkte und Parallelen zur Alten Musik zu finden“, sagt Pluhar, die als 18-Jährige bei einem Sommerkurs in Italien erstmals mit einer Laute in Berührung kam und das Gefühl hatte, als „hätte sich der Himmel geöffnet“. Wenige Monate später begann sie dann ihr Studium in Den Haag, wo sie seit 1999 selbst unterrichtet, wenn sie nicht gerade mit L’Arpeggiata durch die Lande tourt. Im Oktober wird sie etwa am Landestheater Linz zu Gast sein, wo die neue Tanzdirektorin Mei Hong Lin zu ihren Henry-Purcell-Improvisationen „Music for a while“ gerade eine Choreographie erarbeitet.

Die Kreativität anderer schätzt Pluhar auch in ihrer Rolle als Ensemble-Leiterin. Einer Rolle, die nach wie vor selten in den Händen von Frauen liegt. „In der Barockmusik ist das sicher noch immer eine Männerdomäne, obwohl es mittlerweile auch immer mehr erfolgreiche Frauen in führenden Positionen gibt“, sagt die überzeugte Teamplayerin, die in der jahrelangen Zusammenarbeit mit männlichen Dirigenten beobachtet hat, dass diese „eine gewisse Angst vor der Kreativität der Musiker haben und sie kleinhalten, um selber besser dazustehen.“ Pluhar gehen derlei männliche Ego-Trips, die sie auch außerhalb der Musik zu erkennen glaubt, gegen den Strich. Ihr Credo: „Viele Köpfe sind immer kreativer als nur einer.“