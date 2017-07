St. Johann i. T. – Eine Begegnung der besonderen Art verspricht die Akustik-Jamsession am Freitag um 19.30 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann: Profis und Anfänger sind dazu eingeladen, gemeinsam zu „jammen“, also mit anderen Musikern zusammen an den Instrumenten zu improvisieren.

Die Veranstaltung ist für jedermann geeignet: egal, ob jung oder alt, Hobbymusiker oder Profi, aktiv oder als Zuhörer, Band oder Solist, Singer oder Songwriter, für Liebhaber von Blues, Pop oder Rock.

Bei schönem Wetter findet die Jamsession im Garten der Alten Gerberei statt. Der Eintritt ist frei. „Die Jamsession ist mittlerweile eine Institution. Aber heuer wird sie zum ersten Mal akustisch sein“, sagt Karin Grikinger vom Verein muku. „Die Veranstaltung ist eine tolle Möglichkeit speziell für junge Menschen, die Bühnenerfahrung machen wollen.“

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.muku.at. (TT)