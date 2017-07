Hall – Am Samstag verwandelt sich Hall wieder in eine „Klangstadt“: Seit 2010 lockt das gleichnamige Festival im Zeichen der traditionellen und innovativen Volksmusik – veranstaltet vom „Institut für Volkskultur und Kultur­entwicklung“ und dem Stadtmarketing – an die tausend Besucher jährlich an.

Von 18 bis 22 Uhr werden in den Gastgärten und auf Plätzen der Geisterburg, des Kulturlabors Stromboli, des Rathauscafés und des Gasthofs Goldener Engl insgesamt sechs Gruppen auftreten und nonstop musizieren – und zwar bei freiem Eintritt. Da die Formationen an jedem Spielort zur vollen Stunde wechseln, bietet sich auch „Hockenbleibern“ ein vielfältiges Programm. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in den Gasthäusern statt.

Erstmals mit dabei ist heuer die Kerberbrothers Alpenfusio­n aus Bayern: Sie verbindet Rhythmen des Contemporary Jazz mit Alphorn, Scherrzither, Jodler und Hackbrett. Auch die Dialektgruppe Findling aus Rum ist kaum einer Stilrichtung zuzuordnen. Sie musiziert zwar auf Instrumenten der traditionellen Volksmusik, geht aber ihren eigenständigen Weg zwischen Folk und Liedermachertum. Die Klezmer Connection aus Salzburg, die ihr Hall-Debüt feiert, steht für virtuose Klanggemälde, geschaffen mit Klarinette, Akkordeon und Kontrabass. Bereits zum zweiten Mal zu Gast sind das Wienerlied-Duo Emersberger & Hojsa und die legendäre Wiener Tschuschenkapelle, die als genial­e musikalische Botschafter zwischen Österreich und den Balkanländern vermitteln. Für unverfälschte „Tanzlmusig“ steht die Schüpflpartie / Maultasch & Tiroler Kas um Peter Margreiter aus dem Stubaital. Weitere Informationen siehe www.klangstadt.at. (TT)