Von Silvana Resch

Innsbruck – Was als kleine Tüftelei mit Fundstücken aus Oberländer Regionalsendern begonnen hat, wurde 2014 in ganz Österreich zum Erfolg. Die drei Tiroler HipHopper Yo!Zepp, Chrisfader und Testa haben mit „Von Seiten der Gemeinde“ ein musikalisch ebenso ausgefuchstes wie unterhaltsames Werk vorgelegt. Sprachsamples und Mundart-Rap treffen auf HipHop-Beats, den kernig-rauen Oberländer Dialekt muss der Hörer dabei gar nicht verstehen, um Spaß zu haben. Von Seiten der Gemeinde schrammten 2015 nur haarscharf am FM4-Amadeus Award vorbei.

Das Projekt, eine augenzwinkernde Auseinandersetzung mit Heimat und Heimatbegriffen, ging heuer in die Verlängerung. Für die Produktion der zweiten CD „State of Gmeind“, die Ende Mai erschienen ist, haben die Tiroler beim Kulturamt des Landes um eine Förderung angesucht. Schien das Projekt doch passgenau den Förderrichtlinien des Landes zu entsprechen: Die „Förderung zeitgenössischer Kunst sowie der Aufgeschlossenheit gegenüber neuen kulturellen und künstlerischen Entwicklungen“ wird da etwa als Zielsetzung genannt, ebenso „die Bewahrung und die Erschließung des kulturellen Erbes“.

Für Von Seiten der Gemeinde gab es jedoch eine Absage. „Aufgrund der limitierten Fördermittel und der Vielzahl an Ansuchen sind wir zu restriktiver Auswahl gezwungen“, heißt es in einem der TT vorliegenden Schreiben der Abteilung Kultur vom 22. Februar 2017. Tatsächlich sind die Ausgaben, was die Förderung von Tonträger-Produktionen anbelangt, vergleichsweise bescheiden: Laut Kulturbericht des Landes wurden 2016 insgesamt 7800 Euro für fünf CD-Produktionen zugeschossen, darunter etwa für die gefeierte Jazzformation Hi5 und die Jazzpopband Lania.

Für Verwunderung sorgt indes der Nachsatz in der Absage an Von der Seiten der Gemeinde: „Musik aus dem Bereich Rap/HipHop zählt leider nicht zum Förderschwerpunkt im Bereich Musikförderung.“ Aus den Förderrichtlinien für den Bereich Musik ist diese Ausgrenzung eines Genres freilich nicht ersichtlich. Dort ist nur die Rede von der „qualitätsvollen Entwicklung neuer musikalischer Ausdrucksformen“. Ob da auch HipHop – im Übrigen längst im Mainstream angekommen – dazugehört oder nicht, entscheidet offenbar der jeweilige Sachbearbeiter.

Auf TT-Nachfrage bestätigt Thomas Juen, Leiter der Landeskulturabteilung, dass HipHop nicht zu den Förderschwerpunkten „wie etwa die Blasmusik“ zähle. „Würden wir das ändern, würde das Geld in einem anderen Bereich fehlen.“ CD-Förderungen für HipHop-Alben will er aber generell nicht ausschließen. „Ob Volksmusik, Rap oder HipHop, das muss man sich im Einzelfall anschauen“, sagt Juen.

In ihren Entscheidungen hätten die Sachbearbeiter einen „gewissen Ermessensspielraum“. Tirolbezug und der Werdegang der Musiker seien aber wichtige Kriterien. Für „State of Gmeind“ hat es dennoch nicht gereicht. Was dem Albumtitel eine zusätzliche Dimension verleiht.