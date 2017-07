Innsbruck – 2006 wurden Iriepathie mit dem FM4 Amadeus Award ausgezeichnet, das Konzert, das die beiden Brüder Professa und Syrix daraufhin für die Fans in ihrer Heimatstadt Lienz spielten, war so gut besucht, dass ein Festival daraus entstanden ist. Mittlerweile hat sich das Eastrock zum Drei-Tages-Event ausgewachsen, die Besucher reisen aus ganz Österreich und Süddeutschland an. „Wir haben bereits 300 Camping-Anmeldungen“, sagt Michael Lechleitner alias Professa. „Mit Voranmeldung kann beim Eastrock gratis campiert werden“, so der Iriepathie-Frontsänger und Labelbetreiber.

Als Headliner konnten Iriepathie für die diesjährige Festivalausgabe RAF Camora & Bonez MC gewinnen. Der aus Wien stammende Rapper RAF Camora hat gemeinsam mit seinem Hamburger Kollegen, dem Kopf der 187 Strassenbande, im September 2016 das Kollabo-Album „Palmen aus Plastik“ veröffentlicht. Die beiden, derzeit unangefochten Deutschlands erfolgreichster Hip-Hop-Act, treten am Sonntag in Lienz auf. Das Erfolgsalbum „Palmen aus Plastik“ wurde übrigens vom Brüderpaar Professa und Syrix mitproduziert.

Mit ihrem Mix aus Reggae, Hip-Hop und Punk eröffnen Irie Révoltés heute Abend das Festival, der einzige und gleichzeitig letzte Österreich-Auftritt der politisch engagierten deutsch-französischen Formation, die derzeit auf Abschiedstour ist. Neben dem Konzert von Iriepathie – die nach dem Festival mit der Arbeit an einem neuen Album beginnen wollen – steht auch das bayrische Liedermacher-Urgestein Hans Söllner am Freitag auf dem Programm. Traditionell wird beim Eastrock auch regionalen Bands die große Bühne bereitet. Mit dabei unter anderem die elfköpfige Combo Jimmy and the Goofballs und der Unterländer Looping-Künstler VZI. Mehr Info: www.eastrock-festival.at (sire)