Innsbruck – Zum mittlerweile 19. Mal ging heuer das New-Orleans-Festival in Innsbruck über die Bühne. Der Landhausplatz war dabei zum zweiten Mal Zentrum des musikalischen Geschehens. Die Veranstalter zählten an allen Festivaltagen insgesamt rund 20.000 Besucher. Neben dem heurigen Stargast Les Getrex, dem langjährigen Gitarristen von Fats Domino, und seiner Band creole cooking bewiesen auch viele heimische Gruppen wie Ba­you Side oder No risk no funk vollen Einsatz auf der Bühne. Eines der Highlights des Festivals war die alljährliche „Tyrolean Blues Night“. Doch auch der Hausberg hatte den Blues: Auf insgesamt vier Hütten am Patscherkofel spielten akustische Bluesformationen. Organisiert wurde das Festival vom Team von Innsbruck Marketing und dem Künstlerischen Leiter Markus Linder. Letztlich konnte das Festival bei fast trockenem Wetter stattfinden. 2018 feiert das New-Orleans-Festival sein 20-Jahr-Jubiläum. (TT)