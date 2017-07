London – Eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Frontmanns Lemmy Kilmister hat die britische Rockband Motörhead ein neues Album angekündigt. Auf „Under Cöver“ sollen allerdings keine eigenen Schöpfungen der Band zu hören sein, sondern „eine Sammlung ihrer besten Cover“, wie die Band auf ihrer Homepage mitteilte.

Auf der Trackliste steht unter anderem eine Motörhead-Version des David Bowie Songs „Heroes“ von 1977. Der „zeitlose Klassiker“ ist laut der Mitteilung einer der letzten Songs, den die Band gemeinsam aufgenommen hat. „Es ist so ein großartiger Bowie-Song, einer seiner besten“, sagte Gitarrist Philip Campbell in der Ankündigung. Er habe gewusst, dass ein Cover davon nur großartig werden könne. „So kam es dann auch. Und Lemmy liebte am Ende unsere Version“. Kilmister sei sehr stolz auf den Song gewesen, ergänzte Schlagzeuger Mikkey Dee. „Nicht nur weil etwas Gutes dabei raus kam, sondern weil es Spaß gemacht hat! Und darum geht‘s in solchen Projekten - Spaß!“

Zeitlose Rock-Klassiker

Neben „Heroes“ finden sich auf dem Album unter anderem Motörhead-Interpretationen von „God Save The Queen“ von den Sex Pistols, „Rockaway Beach“ (The Ramones), „Breaking The Law“ (Judas Priest) und dem Metallica-Song „Whiplash“. Motörhead hatte einen Tag nach dem Tod von Frontmann Lemmy Kilmister im Dezember 2015 die Auflösung der Band bekanntgegeben. Knapp zwei Wochen nach Kilmister war im Jänner 2016 David Bowie gestorben. „Under Cöver“ soll ab September im Plattenhandel erhältlich sein. (APA/ dpa)