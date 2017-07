Wattens – Auf der österreichischen Popfestival-Landkarte ist Tirol ein recht bescheidener Fleck, Festivalmacher hatten es hierzulande seit jeher eher schwer, was einerseits an der nicht einfachen Standortsuche liegen mag, andererseits aber auch daran, dass man sich mit den längst etablierten, großen Festivals im Osten (Nova Rock, Nuke, Wiesen oder Frequency) ohnehin nicht messen kann.

Dass sich ausgerechnet in Wattens dennoch ein kleines, aber feines Festival mit Namen Wiesenrock etablieren konnte, hat wohl auch einiges mit dem Enthusiasmus und Ehrgeiz seiner Macher zu tun: 7000 bis 8000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit seien da übers Jahr pro Festival-Auflage schon zusammengekommen, sagt Organisator Alexander Erler. Heuer ist man im zehnten Jahr – und überrascht kurz vor Festival­start am 11. August mit der Ankündigung, es damit auch genug sein lassen zu wollen. Zumindest vorerst.

Diesem Entschluss seien, so Erler, viele Gespräche vorangegangen: „Es gab Veränderungen im Team und Überlegungen über den Festival-Ort.“ Abgeschlossen sind diese nicht, weshalb man sich nun einmal eine Nachdenkpause verordne. Was konkret bedeutet: Vorerst findet heue­r das letzte Wiesenrock-Festival statt. Ob es nach 2018 in womöglich anderer Form weitergeht, ist ungewiss.

Wiesenrock startete 2007 als Abrissfest auf der Wattener Volksschulwiese und hat sich ab 2009 im Innenhof der Hauptschule niedergelassen, die sich als überaus charmanter Ort für sommerliche Freiluftkonzerte entpuppen sollte, sich aber nun aus Sicht der Veranstalter „nicht länger eignet“. Auch was das Programm betrifft, trafen die Festivalmacher den richtigen Ton: Im Schulhof gab es mehrfach die Gelegenheit, die neuen österreichischen Vorzeigebands von Bilderbuch bis Wanda in fast schon familiärem Rahmen zu erleben, bevor diese durch die Decke – und damit auch in größere Arenen gingen. Zudem hat sich Wiesenrock als „grünes Festival“ etabliert (siehe Kasten rechts), das Thema Nachhaltigkeit wurde mit viel Liebe und Selbstgebasteltem bis ins kleinste Detail verfolgt.

Die Gemeinde Wattens sei über die letzten Jahre ein „guter Partner“ gewesen, betont Erler. Konflikt habe es keinen gegeben. Insgesamt sei Tirol aber natürlich „nicht der leichteste Festivalmarkt“.

Auf jeden Fall weiter in Wattens bestehen und umtriebig bleiben werde laut Erler der Kulturverein Grammophon, der 2009 auch als Folge der Wiesenrock-Aktivitäten entstanden ist. (jel)