Innsbruck – Ausgesproche­n zufrieden zeigt sich der Künstlerische Leiter der Innsbrucker Promenadenkonzerte, Alois Schöpf, mit der gestern Abend zu Ende gegangenen Konzertsaison: „Wir haben in vier Wochen so viel an phantastischer Musik aus allen Bereichen gehört und mit einer Ausnahme hatten alle Konzertbeiträge wirklich nur allerhöchstes Niveau. Erfreulicherweise hat auch das Wetter ganz überwiegend mitgespielt, sodass nur zwei Konzerte wirklich verregnet waren.“

Zwischen 3. und 30. Jul­i fanden im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg an 28 Spieltagen 33 Konzerte mit über 1500 Musikerinnen und Musikern statt, bei denen 350 verschiedene Werke der Klassik, der altösterreichischen Unterhaltungsmusik, der klassischen Moderne, des Jazz und der zeitgenössischen Musik aufgeführt wurden.

Um das Niveau der Konzert­reihe weiter anzuheben, will Schöpf in den kommenden Jahren verstärkt professionelle Orchester und Ensembles nach Innsbruck einladen. Heuer wurden erstmalig die Stammgäste der Innsbrucker Promenadenkonzerte mit Hilfe eines Fragebogens in die Qualitätssicherung einbezogen. „Am Ziel, Europas führendes Blasmusik-Festival zu werden, arbeiten wir konsequent weiter“, so Alois Schöpf dazu.

Der Weg, eine möglichst große Vielfalt an Bläserformationen, vom Sinfonischen Blasorchester über Big Band, Brass Band und Traditionskapelle bis hin zu kleinen Ensembles, zu bieten, habe sich bewährt und werde vom Publikum als große Bereicherung empfunden.

Die Planungen für die 24. Innsbrucker Promenadenkonzerte, welche von 2. bis 29. Juli 2018 stattfinden, sind im Übrigen bereits weitestgehend abgeschlossen. Ein breites Spektrum von musikalischen Formationen aus West- und Mitteleuropa garantiert dabei wieder vier abwechslungsreiche Wochen voller Bläsermusik vom Feinsten. (TT)