Innsbruck – Das dritte Ambraser Schlosskonzert hat sich ganz der Liebe in all ihren Facetten verschrieben. Leonardo García Alarcón programmierte hierfür erstmals vokale Kammermusik Barbara Strozzis in Kontrast zu Opernarien ihres Lehrers Francesco Cavalli, garniert mit einem Monteverdi-Madrigal sowie einer Kantate bzw. Ariette von Antonia Bembo, ebenso Schülerin Cavallis. Bei Bembo handelt es sich um eine weitere weibliche Entdeckung, die im Gegensatz zu Strozzi auch Opern komponierte, was deutlich hörbar war. Es war ein Abend zwischen versinnbildlichter Erotik und zerstörerischer Leidenschaft – alle Spielarten der Liebe wurden von der argentinischen Sopranistin Mariana Florès mit ihrem Temperament, ihrer Ausdruckskraft und ihrer lebendigen, ergreifenden Interpretationsweise umge- setzt.

Florès kam dem Schwerpunkt der Textillustration in Strozzis von starken Gefühlsbewegungen getragenen Kantaten mit anspruchsvollsten Koloraturen in kraftvoller, bisweilen moderner Stimmgebung nach, bespielte den Raum in Wendigkeit, Agilität und Präsenz, wurde zum personalisierten Affekt – Strozzi und Cavalli hätten ihre wahre Freude gehabt.

Das herausragende Ensemble, bestehend aus Mitgliedern der Cappella Mediterranea, in der Besetzung mit Barockharfe, Theorbe, Gitarren, Erzlaute, Gambe, Cembalo und Orgelpositiv, trug Florès durch die Stücke, unterstützte das Begehren, die berührende Innenschau, die Verzweiflung ausgelöst durch die Mutter aller Emotionen. Dabei schaffte das Ensemble ein beinahe ternäres Rhythmusempfinden, indem es geraden Takten ein schwingendes Gefühl gab. In den instrumentalen Zwischenspielen breitete sich eine Zufriedenheit und ein innerer Frieden aus, der die Ausgeglichenheit des Ensembles widerspiegelte.

Und wenn Florès nach diesem intensiven Abend noch Ramirez’ „Alfonsina y el mar“ in Zartheit anstimmt, den vorhandenen Begleit­instrumenten geschuldet in wesentlich tieferer Lage, erkennt man nochmals die ganz große Geschichtenerzählerin in ihr. (cp)