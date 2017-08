Von Markus Hauser

Schwaz – Beweise für die von Albert Einstein viel zitierte Erkenntnis, dass das Universum und die menschliche Dummheit unendlich wären, liefert die Tagespolitik im Minutentakt. Die Dummheit hat man bei Outreach am Bild des amerikanischen Präsidenten Donald Trump festgemacht, der von den internationalen Medien als personifizierter Kleingeist wahrgenommen wird. Im Sinne von Wilhelm Busch darf man Trumps reduzierte Geistesgaben als eine natürliche Begabung betrachten. Diese fatale Begabung aufzuzeigen und ihr mit den Gaben der Kultur zu begegnen, hat man sich bei der diesjährigen Auflage von Outreach zur Aufgabe gemacht. Unter dem Motto „A La Carte Globalization vs. Creating Tomorrow’s Hope“ treten Künstler in ihrer Sprache gegen die Verrohung der Gesellschaft an.

Tiefes gemeinsames Atmen im Big-Band-Format war mit dem visuellen Eröffnungsredekonzert „Breathe“­ von Craig Harris angesagt. Wortspenden zum Begriff Hoffnung des leider erkrankten Franz Schuh mit Video eingespielt, ergreifende surreale Bildwelten von Mark Kostabi und dokumentarische Bilderwelten der seit Genrationen geknechteten schwarzen Bevölkerung zum packenden Sound setzten klassische Genregrenzen außer Kraft.

Craig Harris erspielt sich die Freiheit, ohne Kategorien auszukommen und dabei exzellent und überraschend zu klingen. Sein Blick auf die afroamerikanische Kultur inkludierte die verschiedensten Genres des Jazz bis hin zur zeitgenössischen Musik in einem genialen Wechsel zwischen Komposition, Improvisation und sich stetig entwickelnden Prozessen. Ein ganz klein wenig Norah Jones ist die gebürtige Schweizerin Lucia Cadotsch. Jazzklassiker und Folksongs interpretiert sie fragil und schwerelos, aber leider auch bar jeglicher Dynamik.

Mozarts Albträume, ein Fundus für musikalische Ideen, von Christian Wegscheider (Piano) und Co. mitreißend realisiert. Mozart war ein Jazzer – garantiert! Mit „Indian Air“ um die Tiroler Sitar von Klaus Falschlunger, schnupperte eine extrem reduzierte Hörerschaft noch indisches Flair nach Mitternacht.