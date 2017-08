Von Hubert Trenkwalder

St. Anton – Hätte es eines Beweises bedurft, dass er wohl der beliebteste Austro­popper Österreichs ist, dann hätten diesen die heimischen Radiohörer vor zwei Monaten erbracht, als sie seinen Song „I am from Austria“ zum beliebtesten Radiosong aller Zeiten krönten.

Und in diesem Jahr eröffnet Fendrich mit einem großen Konzert in St. Anton den dortigen Kulturherbst, der bis Mitt­e November mit einem attraktiven Programm lockt.

Rainhard Fendrich ist Kult, seit über 30 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit seinem aktuellem Album „Schwarzoderweiß“, das gleichzeitig sein neuntes Nummer-eins-Album ist, spielt Fendrich derzeit eine fast überall ausverkaufte Tournee. Seit der Tour „Besser wird’s nicht“ 2013 warteten seine Fans sehnsüchtig darauf, Rainhard Fendrich endlich wieder live zu erleben, und jetzt strömen sie in Scharen zu seinen Konzerten.

Unzählige Live-Auftritte, 18 Studioalben mit beinahe 250 Songs, in Österreich neun Nummer-eins-Alben in Folge – was soll man da auf einer neuen Platte schon noch Neues zu sagen haben? Vor allem, wenn das Album davor, das 16., den Titel „Besser wird’s nicht trug“? „Na, hör’s dir halt an, dann weißt du’s“, fordert Rainhard Fendrich auf.

Selbstbewusst ist er. Und das kann er auch sein. „Schwarzoderweiß“ ist ein Werk, auf dem Fendrich mal sinnlich, mal humorvoll und immer mit starker Haltung Themen wie Europa und Amerika, Krieg und Frieden, das Internet und natürlich die Liebe behandelt.

Bei seinen Live-Konzerten nimmt der Entertainer seine Fans mit auf eine musikalische Reis­e, die schon vor 37 Jahren begann. In dieser Zeit komponierte er über 700 Lieder und erhielt dafür 25-mal Gold, 27-mal Platin, sowie zahl­reiche weitere Awards, wie z. B. den World Music Award.

Eine Ausnahmekarrier­e, die Fendrich auch immer wieder dazu nutzt, auf Missstände hinzuweisen und mit seiner Musik Gutes zu tun. Dass er auch durch einige tief­e Karriere-Täler musste, aus denen er sich wiederholt zurück an die Spitze kämpfte, macht ihn fast noch sympathischer.

Am Freitag, den 6. Oktober, gastiert also Rainhard Fendrich mit Band in der well.come-Halle in St. Anton. Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Infos: www.kultur-herbst.at