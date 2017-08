Finkenberg – Gute Nachrichten für alle Schürzenjäger-Fans, die am Samstag den Abbruch des Open Air Festivals miterleben mussten. Die Veranstalter gaben am Montag bekannt, dass alle Karten für das diesjährige Open Air auch im nächsten Jahr gültig sind. Alle Besucher, die einer Kaufkarte für den 5. August 2017 haben, bekommen in einem Jahr am 4. August 2018 an der Tageskasse ein neues Ticket.

Die Tickets können auch zurückgegeben werden: Original-Karten müssen dafür mit der Angabe einer Bankverbindung geschickt werden an: handwerker Artist Management GmbH, Morgenstr. 10, 59423 Unna. Dies gilt ebenfalls für Karten, die am Merchandising-Stand der Schürzenjäger oder beim TVB Tux Finkenberg gekauft wurden.

CTS Eventim Tickets: Bitte wenden Sie sich an die Eventim-Tickethotline: 0180 6 533933 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen).

Oeticket.com: Bitte wenden Sie sich an die Hotline: 0900-9496096 (€ 1,09/min inkl. MwSt). Tickets, die über den TVB Mayrhofen erworben wurden, werden Ihnen auch dort erstattet.

Eintrittskarten, die z. B. über schuerzenjaeger.com bestellt wurden, müssen Versand werden an: wleC white label eCommerce GmbH, Stichwort: Finkenberg 2017, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg. Bei Bezahlung via Vorkasse bitte Bankverbindung angeben (Kontoinhaber, IBAN, BIC), bei Kreditkartenzahlung läuft die Erstattung nach Eingang der Tickets automatisch.

Alle weiteren Infos auf www.schuerzenjaeger.com.