Zell a. Z. – Das Zillertal gilt als das singende Tal. Tatsächlich gibt es selten so viele Musikgruppen wie zwischen Strass und Hintertux. Im Sommer, wenn die bekanntesten der Bands ihre Sommer-Open-Airs abhalten, gleicht das Tal an jedem Wochenende einem Hexenkessel, der von einer volksmusikalischen Klangwolke bedeckt ist.

Eine dieser bei Volksmusikfans im In- und Ausland beliebten Formationen sind die Zillertaler Haderlumpen. Vitus Amor, Peter Fankhauser und Reinhard Fankhauser, so heißen die drei mit bürgerlichem Namen, bürgen nicht nur für den bei Fans im In- und Ausland beliebten „Lumpen-Sound“, sondern auch für Kontinuität: Seit 30 Jahren stehen die drei Zillertaler gemeinsam auf der Bühne.

Auf ihrer Jubiläums-CD singen die Haderlumpen, „30 Jahre Lumpenzeit, geteilt hamma oft Freud’ und Leid“ – und das ist beileibe keine Übertreibung. Vitus Amor, der Jüngste des Trios („Wir sind genau 12 Tage pro Jahr gleich alt!“), erinnert sich im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung an die Anfänge: „Peter und ich hatten uns 1987 bei einem Fünfuhrtee getroffen. Er wusste, dass ich Ziehharmonika spiele. Schon am nächsten Tag haben wir das erste Mal geprobt. Nach zwei, drei Wochen hatten wir bereits die ersten Gigs im Hotel Zapfenhof. Wir entschlossen uns dann, einen Bassisten dazuzunehmen. Den haben wir in Reinhard, dem Cousin von Peter, gefunden, und am 6. Juni 1987 fand der erste Auftritt zu dritt statt.“

Zuerst noch eine reine Cover-Band, begannen die jungen Musikanten bald, eigene Lieder zu komponieren und zu texten. Entstanden ist so der typische „Lumpen-Sound“, den Anhänger in ganz Europa als unverkennbar bezeichnen. Vitus Amor: „Ein Alleinstellungsmerkmal bekommt nur, wer ein eigenständiges Produkt macht!“ Zu diesem Weg passt auch die Namensgebung: Zuerst noch als Die drei lustigen Zillertaler unterwegs, erklärte ein älterer Zuhörer in Tux: „Is seid’s sellane Haderlumpen“ – und damit waren die Zillertaler Haderlumpen geboren.

Frei nach dem Motto „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ passten die Vollblutmusikanten ihre Balladen und ihre Texte im Laufe der Jahre an die neuen Gegebenheiten an, blieben aber ihrem Stil treu. Es folgten erste Auslandsauftritte, an die sich Vitus noch wie heute erinnert: „Wir sollten bei einem Geburtstagsfest in Deutschland spielen. Das Geburtstagskind hatte uns im Zillertal gehört und sich das gewünscht. Wir hatten aber noch keinen Führerschein. Also haben die uns mit zwei Autos in Zell geholt und am nächsten Tag wieder nach Hause geführt.“ Und weil die Zillertaler bekanntermaßen keine schlechten Selbstvermarkter sind, dauerte es nicht lange, bis die Haderlumpen es bis ganz nach oben geschafft hatten.

30 Jahre Zillertaler Haderlumpen in Originalbesetzung, das bedeutet aber auch, selten vorkommende Meinungsverschiedenheiten auszutragen, sich gegenseitig zu respektieren und das richtige Maß zu finden zwischen Musik und Beruf. Denn tatsächlich sind alle drei Haderlumpen berufstätig, ob als Optiker (Vitus), Gastwirt (Reinhard) oder Land- und Gastwirt (Peter). Das bringt es mit sich, dass bei Konzerten der Haderlumpen in der Heimat nicht nur viele Gäste mitklatschen, sondern auch das ganze Zillertal zusammenkommt.

Diese Erdung, das Bewusstsein, dass die Glitzer- und Glamourwelt bei nationalen oder internationalen Auftritten lediglich ein schöner Schein ist, bezeichnen alle drei als mindestens ebenso wichtig wie die Tatsache, dass hinter jedem eine Familie steht. Dass sie neben ihren beruflichen Verpflichtungen in den vergangenen 30 Jahren 3000 Konzerte in nahezu allen Teilen Europas absolvierten, dabei zwei Millionen Kilometer mit dem Tourbus zurücklegten, an die 400 TV-Auftritte bestritten, den Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 2007 einheimsten und Goldene Schallplatten sammelten wie andere Briefmarken – all das zeugt von der großen Ernsthaftigkeit, aber auch Freude, mit der Vitus, Peter und Reinhard ans Werk gehen. Ohne starke familiäre Bande wäre das alles nicht möglich: „Genau das macht es aus: dass jemand zu Hause wartet, wenn man heimkommt. Der ganze Reichtum und Erfolg kann dir das nie ersetzen, wenn du zu Hause eine leere Bude vorfindest.“ (mz)