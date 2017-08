Innsbruck – In Oper und Konzert, mit Komponistinnen und Interpretinnen richtet sich der Blick der diesjährigen Innsbrucker Festwochen immer wieder auf starke, kreative Frauen, und der Aspekt wird zum Schwerpunkt, wenn bei der Eröffnungsfeier am heutigen Donnerstag die österreichische Autorin und Filmemacherin Monika Czernin, die historische Frauenpersönlichkeiten zu ihrem Thema macht, die Festrede halten wird.

Auch Kreise schließen sich: Vor wenigen Tagen gastierte John Eliot Gardiner, der in den späten 1970er-Jahren mit seinem Monteverdi Choir die Musik dieses „Leitsterns“ zur Festwoche nach Innsbruck gebracht hatte, mit den Monteverdi-Opern in Salzburg, die TT berichtete über „Il ritorno d’Ulisse in patria“. Ebenso war René Jacobs’ Gastspiel in Wien Anfang des Jahres mit derselben Oper beachtenswert. 1993, wie heuer ein Monteverdi-Jahr, hatte Jacobs den „Ulisse“ in Innsbruck aufgeführt, am Cembalo war damals Alessandro De Marchi. Er wiederum, inzwischen Intendant der Festwochen der Alten Musik, lässt nun den Helden in seiner Version nach Innsbruck heimkehren.

Monteverdis Opern sind außer in der Melodiestimme gleichsam nur stichwortartig überliefert. Wer sie aufführt, muss eine Partitur erstellen. De Marchi: „Meine Version begleitet mich schon lange, ich habe daran immer weitergearbeitet, sie an Situationen angepasst. Im Jahr 2000 entstand für die Oper Stuttgart die Grundversion, für Innsbruck nun in Zusammenarbeit mit Oslo die finale Version – die Innsbrucker Fassung.“ In Oslo erlebte De Marchis „Ulisse“ vor einigen Jahren eine Aufführung und im vergangenen Frühjahr die „finale“ Wiederaufnahme. Es spielt die Academia Montis Regalis, die Inszenierung stammt von Ole Anders Tandberg. Als Ulisse und Penelope stehen mit Kresimir Spicer und Christine Rice an Met und Scala tätige Sänger an der Spitze des internationalen Ensembles.

Penelope ist eine der Frauen, die mit der „Ulisse“-Premiere am Donnerstag ins Zentrum rücken. Die Damen der anderen Opern ziehen nach. Die unvergleichlich Schöne, die der Bildhauer Pygmalion erschuf, erwacht am 20. und 21. August zum Leben, tanzend, wie es sich für eine Ballett-Oper von Jean Philippe Rameau gehört. Mit Christophe Rousset, dessen Ensemble Talens Lyriques und den Tänzern von Les Cavatines ist dafür ein Optimum an Qualität aufgeboten.

Schließlich auch die große Frauengestalt Maria von Nazareth, „Urmutter, die die ganze Welt verbindet“: Ihre Verehrung in der christlichen, jüdischen und islamischen Religion wird in Monteverdis Marienvesper unter Rinaldo Alessandrinis Leitung sowie in Mariengesängen mit Yasemin Sannino und Musica Antiqua Latina zu erfahren sein. Als musikwissenschaftliche Sensation wurde unter dem mittelalterlichen Codex Faenza die vermutlich allererste Marienvesper entdeckt, präsentiert von Pedro Memelsdorff und dem Ensemble Mala Punica.

Salome und Ariadne, die Sängerin Nuria Rial und die Geigerin Isabelle Faust mit der Akademie für Alte Musik Berlin – die Liste der starken Frauen ist lang. Auf sie ist ein Spot der Innsbrucker Festwochen gerichtet, aber sie verdrängen keineswegs die bedeutenden männlichen Musiker. Nur einer drängt sich vor: der durchlauchtigste Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, dem zum 450. Jubiläum seines Regierungsantritts am 13. August ein ganzer Festtag gewidmet ist. (u. st.)