Innsbruck – Der Spanische Saal in Schloss Ambras ist der verlässliche Star der alljährlichen Festwochen-Eröffnung, der Prachtbau aus der Zeit der Renaissance bot dafür auch gestern Donnerstag das eindrucksvolle Ambiente. Eingefunden haben sich dort heuer weder Bundespräsident noch Kulturminister, beide hatten dem sommerlichen Festspielgeschehen in Tirol dieses Jahr bereits bei der Eröffnung der Tiroler Festspiele Erl ihre Aufwartung gemacht, bei den Innsbrucker Festwochen musste man dagegen (fast) ohne Polit-Prominenz aus Wien auskommen – als Vertreter der Republik saß allerdings Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Publikum.

Dafür, dass auf dem Podium auch Wahlkampftöne angeschlagen wurden, sorgte indes Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Es reiche nicht, „nur an europäische Werte und Solidarität zu appellieren“, so Platter, der ein kompromissloses Bekenntnis „zu Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit und Gleichberechtigung von Mann und Frau“ forderte. Zuvor hatte er einen Bogen vom diesjährigen Festwochen-Zentralgestirn Claudio Monteverdi und dessen Wirken in Mantua zu „unserem Freiheitskämpfer“ Andreas Hofer gespannt.

Eingehender noch wurde sich bei der Eröffnung aber den außergewöhnlichen Frauen – Komponistinnen, Heldinnen, Sängerinnen – gewidmet, die im Festwochen-Programm zu finden sind. In Monteverdis Oper „Il ritorno d’Ulisse in patria“, deren Premiere gestern Abend im Landestheater den musikalischen Festwochen-Auftakt markierte, steht dafür die Figur Penelopes, ihr zwanzig Jahre dauerndes Warten auf das Ende der Irrfahrt des Odysseus und die Abwehr anderer Liebeswerber. Die Frage, was uns diese „Ikone der ehelichen Treue und Liebe“ heute lehrt, stellte Monika Czernin an den Beginn ihrer Eröffnungsrede – um ihre Reflexionen über Herausforderungen in modernen und historischen Lebenswelten von Frauen schließlich an einer ganz anderen Person festzumachen – nämlich Maria Theresia.

Mit ihr hat sich die Schriftstellerin und Filmemacherin Czernin auch im diesjährigen Gedenkjahr zum 300. Geburtag der Habsburgerin ausführlich beschäftigt, beim Festwochen-Vortrag wollte sie nun die Resonanzräume zwischen Historie und Gegenwart öffnen: Also zwischen der Lebenswelt einer weiblichen Regentin in einer patriarchalischen Feudalherrschaft des 18. Jahrhunderts, die noch dazu 16 Kinder gebar – und den modernen Lebenswelten zwischen Kind und Karriere, Patchworkfamilien und den zu deren Organisation eingerichteten WhatsApp-Gruppen.

Man durfte sich bei diesem Ausflug ins maria-theresianische Zeitalter immerhin in Erinnerung rufen, dass die von der Kaiserin zur Vermählung ihres Sohnes Leopold mit der spanischen Infantin Maria Ludovica in Auftrag gegebene und 1765 in Innsbruck uraufgeführte Hasse-Oper „Romolo ed Ersilia“ 2011 auf dem Festwochen-Programm stand.

Neben Grußworten von Kulturlandesrätin Beate Paflrader und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer gab es auch musikalische Kostproben von Werken Monteverdis, Mozarts und Reinhard Keisers. Festwochen-Intendant Alessandro De Marchi bedankte sich indes für das hiesige Bekenntnis zur Kultur, das angesichts der Tatsache, dass in seiner Heimat Italien „jeden Tag ein Orchester verschwindet“ umso mehr zu schätzen sei. (jel)