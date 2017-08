Bratislava – Der slowakische Experimentalmusiker und Komponist Marián Varga ist am Mittwoch 70-jährig gestorben. Bekannt wurde Varga in der Tschechoslowakei vor allem mit seiner 1969 gegründeten Artrock-Formation Collegium Musicum, die in der Musikbranche für eines der bedeutendsten Ensembles dieses Genres im Ostblock gehalten wurde. Neben Adaptionen klassischer Stücke, die der Gruppe Bekanntheit verschafften, sowie Projekten in Zusammenarbeit mit dem slowakischen Moyzes-Streichquartett oder dem tschechischen Schlagzeuger Pavel Fajt, startete der Musiker in den 1990er Jahren seine Karriere als Solo-Interpret.

Kulturminister Marek Madaric würdigte Varga: „Die Slowakei hat mit Marián Varga einen Musiker und Komponisten von Weltformat verloren und zugleich einen Menschen, der Freiheit und Originalität geradezu verkörperte.“ Das schrieb die Nachrichtenagentur TASR. Die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender änderten am Mittwochabend ihr Programm, um Varga zu würdigen, der bei seinen Konzerten den Prager Lucerna-Saal regelmäßig füllte. Im Frühjahr hatte Varga, bereits von einer schweren Krankheit gezeichnet, in Bratislava ein letztes Konzert gegeben. (TT.com/APA)