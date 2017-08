Längenfeld – Dialekt- und Volksmusikgruppen aus Nord- und Südtirol sowie aus dem Gastland Vorarlberg werden am 20. August Längenfeld in ein volkskulturelles Musikparadies verwandeln, wenn das Dialektmusikfestival „MundARTgerecht“ in eine Neuauflage geht.

In 13 verschiedenen Lokalen, Gastgärten und Wirtshäusern in Längenfeld wird den ganzen Tag gesungen und gespielt, und über 20 Gruppen haben sich angesagt.

Zu den Dialektmusikgruppen kommen kleine Volksmusik-Ensembles aus den Regionen und von der Landesmusikschule Ötztal. So wird auch dem heimischen Nachwuchs eine Bühne geboten. (hubs)