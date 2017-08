Von Ursula Strohal

Innsbruck – Die zweite Opernproduktion der laufenden Festwochen morgen Sonntag und am Montag im Tiroler Landestheater (eine Kooperation mit den Musikfestspielen Potsdam) präsentiert – erstmals in Innsbruck – eine französische Ballett-Oper und geht mit Jean-Philippe Rameaus „Pygmalion“ an die Quelle des Genres. Tanz war im französischen Spätbarock ein zentrales Thema, Rameau hat den Acte de Ballett zur Hochblüte gebracht.

Christophe Rousset, einer der bedeutendsten Dirigenten und Cembalisten der Alten Musik, zumal der französischen, ergänzt mit seinem Orchester Les Talens Lyriques Rameaus Geschichte von dem Künstler Pygmalion, der sich in seine Statue verliebt, mit der Kantate „la Muse del’Opera von Louis-Nicolas Cléambault und mit Jean-Féry Rébels Intermezzo „Les Caracteres de la Danse“ beides auch szenisch. Natalie van Parys choreografiert das Ballettensemble Les Cavatines, mit dabei sind auch Gesangssolisten und in zwei kleinen Passagen der Innsbrucker Chor NovoCanto.

In Frankreich, berichtet Christophe Rousset, ist der Barocktanz gut vertreten, aber gerade bei Rameau, mit seinen aufwändigen Stücken, kommen Tänzer und große historische Kostüme letztlich zu teuer. Und nicht selten wird mit modernem Tanz gemischt. Was bei starken Konzepten, weiß er, auch gut funktionieren kann.

Roussets Horizont ist weit, aber Authentizität ein Schlüsselwort in der Auffassung von Musik. Seine Auftritte als Cembalist, als Dirigent in Konzert und Oper sind gefeiert, seine Aufnahmen vielfach aufgezeichnet, doch die Musikwelt um ihn verändert sich, vor allem mit dem Abgang der ersten Generation in der Renaissance der so genannten Alten Musik: „Ihre Forschungen interessieren nicht mehr, angeblich liegt jetzt alles fertig vor. Das stimmt natürlich nicht. Die Jungen wollen nur noch aufführen, möglichst verschieden klingen, alles persönlich machen. Ihre Version ist nicht mehr dieselbe Idee von Authentizität. Die einzelne Person ist wichtiger als das gemeinsame Interesse an Alter Musik als wichtiges Fach. Auch im 17. und 18. Jahrhundert gab es diese Tendenz, bei Scarlatti, Vivaldi und anderen Persönlichkeiten – die stark und strahlend waren.“

Rameau, Händel, Mozart, Monteverdi, natürlich will Rousset auch „die großen Genies“ aufführen. „Doch es gibt noch so viel zu entdecken, so viele unbekannte wunderbare Musik, und das ist auch meine Spezialität. Die Konzerthäuser und Festivals sind nicht interessiert daran. Manches ist noch möglich, in Frankreich mit Lully, das brauchen wir. Ich habe einen Zyklus begonnen und die ,Alceste‘ aufgenommen. Auch Stefano Landis ,Morte di Orfeo‘ werden wir szenisch aufführen. Aber allgemein sind unbekannte Stücke nicht in Mode. Wie sagt man auf Deutsch? In Frankreich sagen wir ,Kaninchen aus dem Hut ziehen‘. Ich hätte noch Kaninchen …“

Vielleicht kein Kaninchen und doch eine Besonderheit: Für Paris bereitet Rousset Charles Gounods Oper „Faust“ in der ersten Version mit Dialogen vor, sein Orchester auf Originalinstrumenten. Musik u. a. von Couperin wird er einspielen und international seine Solokonzerte geben. Rousset taucht ein in das, was er tut. Viele Dirigenten arbeiten kaum, die Sänger singen, wie sie eben meinen. Das, verrät jeder seiner Auftritte, ist seine Sache nicht. Was ist ihm wichtig bei der Arbeit, was ist das Geheimnis zwischen ihm und den fabelhaften Talens Lyriques? Er arbeitet intensiv, an der „Ethik von Interpretation“, damit es „richtig klingt im Stil, elegant, in guten Tempi“. Im Orchester sind viele seiner ehemaligen Schüler, „alle froh, mit mir zu spielen, weil sie sich dadurch nicht umgewöhnen müssen. Wir arbeiten nie extrem, sehr entspannt, mit Freude, so zu musizieren.“ Das ergänzt Roussets Antwort auf die Frage nach dem Spezifikum der französischen Musik: Sie funktioniert „über den Klang, über das Gefühl, nicht über Kontrapunkt und virtuosen Effekt. Es eine Konversation.“ Besonders konzentriert mit Rousset am Cembalo. Sein Originalinstrument zu Hause ist sein „Privatzimmer“, dort wird er, wenn er in Oper und Konzert viel Energie weggegeben hat, sein „Zentrum wiederfinden“. In den Solokonzerten kann er im besten Fall sein Publikum spüren und es bewegen, kann expressiv sein ohne äußerliche Effekte, eben „ohne Feuerwerk“ intim bleiben.