Von Harald Angerer

Kitzbühel – Nach den sportlichen Sommer-Höhepunkten folgen nun die gesellschaftlichen und kulturellen. Noch in dieser Woche startet das Filmfestival Kitzbühel und am Wochenende gastiert­e Andreas Gabalier in Kitzbühel und brachte die Stadt zum Kochen. Auch wenn die Vorzeichen heuer wegen des Wetters nicht ganz so gut waren, platzte das Tennisstadion wieder an beiden Tagen aus allen Nähten und nicht nur die Veranstalter sind sehr zufrieden mit dem Musikfestival 2017.

„Schlimmer geht es fast nicht mehr, es hat geschüttet und war kalt, aber der Gabalie­r hat eine Stimmung in das Stadion gezaubert, das war gewaltig“, freut sich Veranstalter Thomas Rass. Trotz des Wetters waren sowohl der Freitagabend als auch der Samstag komplett ausverkauft. „Und es sind wirklich alle gekommen, das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt“, betont Rass. Auch das Wochenprogramm werde immer besser angenommen, schildert der Veranstalter. Es seien insgesamt 14.000 Personen zum Musikfestival gekommen, davon mindestens 2000, die länger als die beiden Tage bleiben, betont Rass.

„Und wir setzen inzwischen rein auf Individualreisende, die dann auch in Kitzbühel und den Nachbarorten nächtigen. Wir arbeiten nicht mehr mit Busunternehmen zusammen, wo die Leute dann woanders schlafen“, erklärt Rass.

Dementsprechend zufrieden zeigt man sich auch beim Kitzbühel Tourismus. „Das Musikfestival gehört nach dem Hahnenkammrennen und dem Generali Open zu den wichtigsten Veranstaltungen in Kitzbühel“, sagt Signe Reisch, Präsidentin des Kitzbühel Tourismus. Am Wochenende sei Kitzbühel ausgebucht gewesen.

Gabalier fühlt sich selbst sichtlich wohl in Kitzbühel. Dass er nun schon zum fünften Mal in der Stadt aufgetreten ist, unterstreicht dies und es wird auch ein sechstes Mal geben. „Wenn ihr wollt, sehen wir uns 2018 wieder“, versprach Gabalier am Ende des Konzertes. Und Rass konnte gestern bereits bestätigen: „Wir haben uns soeben geeinig­t und das Ganze mit Handschlag besiegelt. Der Termin für das kommende Jahr wurde mit 18. 8. 2018 fixiert“, freut sich der Veranstalter.