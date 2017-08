Hopfgarten – Bereits zum 23. Mal verwandelt sich Hopfgarten in eine Kultur-Hochburg. Von 24. August bis zum 2. September findet wieder das Kammermusikfest in dem Brixentaler Ort statt. Wie immer gespickt mit musikalischen Leckerbissen und einmal sogar mit kulinarischen Hochgenüssen. Neu ist aber der Start in das Musikfest, dieser steht erstmals ganz im Zeichen junger Künstler. Der Donnerstagabend, 24.8., steht unter dem Titel „Junger Auftakt“. Unter anderem stehen die Westendorfer Klarinettistin Johanna Gossner, Alexandra Lechner aus Wattens und die in Hopfgarten und Graz lebende Heide Wartha auf der Bühne.

Johanna Gossner aus Westendorf (Jg. 1996) erhielt ersten Klarinettenunterricht bei Sigrid Pirchmoser, Christian Egger und Max Bauer, in dieser Zeit spielte sie auch im Jugendsinfonieorchester Tirol. Seit 2015 studiert sie an der MUK (Universität für Kunst und Musik) in Wien. Ab Herbst 2017 ist sie Mitglied beim WRO (Wiener Residenzorchester) und Substitut beim Wiener Concert-Verein. „Es ist natürlich schon etwas Besonderes, beim Kammermusikfest zu spielen. So haben viele Verwandte und Bekannte die Möglichkeit zu kommen“, sagt Gossner. Das Kammermusikfest sei aber auch eine schöne Gelegenheit, mit sehr interessanten Musikern zusammenspielen zu können.

Alexandra Lechner studierte Kontrabass am Tiroler Landeskonservatorium und unterrichtet heute an der Musikschule Wattens. Als freischaffende Kontrabassistin ist sie bei zahlreichen Ensembles und Orchestern tätig. Heide Wartha (Flöte) studierte an der Musikhochschule Graz und kann auf zahlreiche Engagements bei verschiedenen Orchestern wie den Wiener Symphonikern und dem Johann Strauß Ensemble der Wiener Symphoniker verweisen.

Einen Abend der Kontraste bietet dann das eigentliche Eröffnungskonzert am Samstag, 26. August, in der Hopfgartener Pfarrkirche: barock und modern. Zu hören ist dabei unter anderem der italienische Flötist Massimo Mercelli. Am Dienstag , 29. August, folgt der zweite Auftritt der Flötistin Wartha, die heuer ihre Kammermusikfest-Premiere feiert.

Den Abschluss des Kammermusikfestes bilden am 2. September die „Gipfelgenüsse“: ein kleines, aber feines Konzert mit einem ebenso feinen kulinarischen Vorprogramm auf dem Gipfel der Hohen Salve in der Wallfahrtskirche. Kartenvorverkauf: www.oeticket.com, telefonisch unter 0676/613 76 16, bei allen Raiffeisenbanken und unter tickets@kammermusikfest.com. (aha, TT)