Von Ursula Strohal

Innsbruck – Kaiser Nero dirigiert und inszeniert seinen Hof bis ins Detail und ist hauptsächlich um seinen Testosteronspiegel besorgt. Um ihn herum finden und verlieren sich die Paare. Da besiegen die römischen Truppen die Armenier und liefern deren König samt Gattin an. Weil diese entzückend ist, kriegen die Armenier die Freiheit und Neros Gattin Octavia den Befehl zur Entleibung. Der Patrizie­r Pis­o entwendet ihr jedoch den Dolch und zettelt einen Aufstand gegen Nero an. Auf einsamer Flucht begegnet der Kaiser sich selbst und seiner Schändlichkeit. General Fabius rettet inzwischen Rom und seinen Kaiser.

Diese Geschichte hat der Komponist Reinhard Keiser, im frühen 18. Jahrhundert ein deutscher Opernfürst, in seinem 1705 uraufgeführten Singspiel „Die römische Unruhe oder Die edelmütige Octavia“ in sinnliche, klang- und melodiereiche, auch in vielen Details großartige Musik gegossen. Er zaubert in raschem Wechsel Poesie, Sehnsucht, Heiterkeit und Tragik auf die Bühne und überrascht mit einfallsreicher instrumentaler Affektunterstützung. Das Werk passt gut ins Festwochen-Format Barockoper: Jung, weil hier im Innenhof der Theologischen Fakultät bei aller konzeptuellen Ernsthaftigkeit szenische Phantasie technischen Aufwand ersetzt und junge Ensembles die Musik in den Mittelpunkt stellen.

Jörg Halubek, sehr versierter musikalischer Leiter dieser Produktion, hat mit eigens dafür gecasteten Spezialisten ein vorzügliches Orchester zusammengestellt, das abwechslungsreich agiert und harmonisch erstaunliche Aufgaben innehat, die sonst von den Sängern kommen. Auch da naturgemäß junge, frische, schöne Stimmen, jene der Hauptrollen fielen bei den Cesti-Wettbewerben auf. An der Spitze der fabelhaften Frauen Suzanne Jerosme als charaktervolle Octavia, Federica Di Trapani virtuos als Ormoena, voll Charme Yuval Orens Livia, keck die Clelia der Robyn Allegra Parton. Die Herrenriege führte Morgan Pearse, Cesti-Sieger 2016, mit kraftvollem Bariton als Nero an, mit Camilo Delgado Dia­z als starkem Gegenspieler Pis­o sowie Eric Jurenas als armenischem König, Akinobu Ono als General, Paolo Marchini als Seneca, Jung Kwon Jang als Kammerherr und Roberto Jachini Virgili als Kurier. Ihrer aller Einsatz, vor allem sprachlich, war zu bewundern.

Die Szene präsentierten Regisseur François De Carpentries und Bühnen- sowie Kostümbildnerin Karine van Hercke mit Geschmack, Ironie, Tragikomik und ernsten Momenten in der Personenführung sowie Phantasie und Charme in den Kulissenteilen. Die Gefühle und Motivationen der Figuren blieben keineswegs im 18. Jahrhundert hängen.