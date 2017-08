Von Angela Dähling

Mayrhofen – Zum vorerst letzten Mal hält Marc Pircher im nächsten Jahr sein bewährtes „MaPi-Fest“ mit Fan-Treffen in Mayrhofen ab. „Es ist das 20. Fest und der Vertrag läuft aus. Ich möchte weiterhin was machen in Mayrhofen, aber es muss was anderes her“, erklärt er. Mayrhofen wolle er treu bleiben, denn „der Obmann Andreas Hundsbichler steht voll hinter der Musik“. Vorgestern legte der Volksmusikstar ihm ein neues Konzept vor, das der Tourismusverband für eine Vertragsverlängerung nun genehmigen muss.

„Die Fans sollen nicht mehr drei Tage in einer Halle sitzen. Ich möchte drei Konzerte an drei verschiedenen Orten und eines davon am Berg“, verrät Pircher. Bei Schlechtwetter müsse kurzfristig ein alternativer Standort her. „Unsere Landschaft ist so schön, und ich möchte sozusagen ein verlängertes Aktiv-Wochenende mit den Fans“, sagt Pircher.

Die Mayrhofner Touristiker verhandeln übrigens mit einer weiteren Volksmusikgruppe aus dem vorderen Zillertal: den Ursprung Buam. Sie haben bisher ihr großes Open Air immer in Stumm abgehalten. „Sie sind an uns herangetreten und es wäre absolut genial, wenn sie das 2018 bei uns machen“, sagt Mayrhofens TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner auf Anfrage der TT. Fix sei noch nichts, weil es sich derzeit u. a. noch am Standort für ein 4000-Mann-Zelt spieße. „Wir müssen halt schauen, ob wir das auch alles abwickeln können“, sagt Lackner.

Warum die Musiker aus dem Tourismusgebiet „Erste Ferienregion im Zillertal“ nach Mayrhofen abwandern würden, wisse er nicht. „Wir hinterfragen das nicht“, erklärt der Tourismusverbandsgeschäftsführer. Die Ursprung Buam lassen via E-Mail mitteilen: „Derzeit ist noch kein Veranstaltungsort für das Fest fixiert … bezüglich der Ersten Ferienregion gibt es keine Differenzen mit den Ursprung Buam.“