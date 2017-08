Mieming, Oetz, Reutte – Das Tiroler Landesjugendorchester (LJO) ist ein vollbesetztes Streicherorchester, das bei Bedarf mit Bläsern erweitert werden kann. Ausgewählte junge Musiker zwischen 13 und 26 Jahren werden eingeladen, bei dem Projekt des Tiroler Musikschulwerkes des Landes mitzuwirken. Professionelle Orchestermusiker bereiten den talentierten Nachwuchs der Musikschulen, des Landeskonservatoriums und des Mozarteums in intensiven Probenphasen für die jeweiligen Konzerte vor.

Jetzt ist das Orchester wieder auf Tour. Am Donnerstag, den 31. August, um 20.15 Uhr gastiert der Klangkörper im Gemeindesaal Mieming, am 1. September ab 20 Uhr im Gemeindesaal Oetz und am 2. September um 20 Uhr im Lina-­Thyll-Saal der Landesmusikschule Reutte.

Nach den erfolgreichen Produktionen von Carmina Burana und dem Grande Finale der Eva Lind Musikakademie im Jahr 2016 widmet sich das Orchester unter der Leitung von Lui Chan nun wieder der Literatur für Kammerorchester. Somit steht u. a. das Stück „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg für Streichorchester und Joseph Haydns Trompetenkonzert mit Startrompeter Helmut Fuchs als Solist am Programm. Helmut Fuchs ist Solotrompeter im Orchester der Sächsischen Staatskapelle Dresden und Mitglied von phil Blech Wien.

Der zweite Teil des Konzerts steht im Zeichen der Salonmusik und Lui Chan wird als Stehgeiger gemeinsam mit den Musikern das Publikum durch den Abend führen.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie in den Vorverkaufsstellen. Für das Konzert in Mieming sind dies die Gemeinde Mieming, TVB Mieming und Obsteig, unter www.mieming.at oder unter 05264/5217. Für das Konzert in Oetz gibt’s Karten bei der Raiffeisenbank Oetz und in Reutte bei der Raiffeisenbank Reutte. (TT, fasi)