Westendorf – Mit der nun schon 15. Filmproduktion „Wir feiern 45 Jahre Jubiläum“ hat das Alpenspektakel einen 72-Minuten-Musikfilm mit vielen Musikclips und Eindrücken von den verschiedenen Musikreisen wie z. B. Grönland, Norwegen oder Indonesien zusammengestellt. Die meisten Aufnahmen wurden in der Tiroler Bergwelt und an weiteren Plätzen in den Kitzbüheler Alpen gedreht.

Bandleader Peter Aschaber hat mit seinem vierköpfigen Filmteam etwa ein Jahr an diesem Film gearbeitet. Kürzlich wurde der Musikfilm zum ersten Mal auf Gute-LauneTV (Sat & Kabel) europaweit ausgestrahlt und ab September wird dieser in acht weiteren TV-Sendern wie zum Beispiel Pro7/Sat1 gezeigt werden. Auch die 44. CD wurde veröffentlicht. Am Weihnachtsfilm „Bei uns Dahoam“, Folge 3, wird derzeit fleißig gearbeitet, sie sollte bis Oktober fertig sein und ist um die Weihnachtszeit ebenfalls auf zahlreichen Sendern zu sehen. (TT)