Ischgl - Superstar Helene Fischer spielt 2018 „Top of the Mountain Closing Concert“ in Ischgl. Am 30. April steht die aktuell erfolgreichste Sängerin Europas in einer Höhe von 2320 Metern auf der Idalp Bühne. Dabei wird sie ihre erfolgreichsten Songs wie „Herzbeben“, „Nur mit dir“, „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“, „Achterbahn“ und natürlich „Atemlos durch die Nacht“ performen.

Der Vorverkauf der Tickets (Tagesskipass inklusive Konzert) für den 30. April um 115 Euro startet nach Verfügbarkeit am 7. April 2018. Ein 2-Tages-Skipass/3-Tages-Skipass, welcher nur mit Gästekarte des TVB Paznaun – Ischgl (Ischgl, Galtür, Kappl, See) bzw. Samnaun erhältlich ist, und das Konzert am 30. April beinhaltet, ist für 125 Euro/135 Euro erhältlich. Die Pisten der Silvretta Arena sind für Wintergäste noch bis zum 1. Mai 2018 geöffnet.

Über zwölf Millionen verkaufte Tonträger

Mit ihrem aktuellen Album „Helene Fischer“ gelang ihr in Deutschland der erfolgreichste Albumstart seit 15 Jahren. In Deutschland und Österreich wurde ihr jüngstes Werk mittlerweile mit 3-fach-Platin ausgezeichnet, ebenso in der Schweiz mit Platin. Helene Fischer ist mit ihren Alben seit 10 Jahren nonstop in den Offiziellen Deutschen Charts vertreten, davon 26 Wochen auf Platz eins. Insgesamt haben sich ihre Alben über zwölf Millionen Mal verkauft, sie ist die erfolgreichste Künstlerin der Offiziellen Deutschen Album-Charts und beste nationale Künstlerin im Bereich Download. So ist der Helene Fischer Song „Atemlos durch die Nacht“ mit über einer Million Downloads sowohl der am meisten gedownloadete Song in Deutschland, als auch der erfolgreichste Titel der Offiziellen deutschen Single-Charts.

Tournee-Start im September

Helene Fischer startet Mitte September ihre aktuelle Tournee. Diese führt sie im kommenden Februar mehrmals in die Wiener Stadthalle und im Juli auch in das Ernst Happel Stadion. Das Ischgler Saisonabschlusskonzert war bisher stets reich an Topstars des internationalen Musik-Business. So gaben sich dort etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey oder Kylie Minogue die musikalische Ehre. (TT.com)